Rende riparte: la prima Giunta Principe approva interventi su sanità, scuole, strade e cimitero

RENDE (CS) – Si è riunita la prima giunta comunale della neo eletta amministrazione presieduta dal sindaco Sandro Principe che ha approvato alcune importanti delibere in materie di lavori pubblici, sanità e bilancio.

In particolare, sono state approvate le seguenti delibere:

Concessione patrocinio città di Rende all’ A.S.P a sostegno della campagna nazionale itinerante denominata “Carovana della Prevenzione” inerente lo screening oncologico, da tenersi dal 1 luglio al 9 luglio;

Indirizzo per la modifica dell'ordine da seguire per le tumulazioni salme all'interno dell'area cimiteriale;

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica per la riqualificazione dell'area esterna di pertinenza della scuola secondaria di I grado di via Meucci da destinare ad area sportiva;

; Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area esterna di pertinenza della scuola primaria località Sant’Agostino da destinare ad area sportiva.

“Questi primi provvedimenti rispecchiano la visione amministrativa di una città che punta su una sanità del territorio, su scuole moderne ed efficienti e sul ripristino dei servizi cimiteriali”, dichiara in una nota il Comune di Rende. “Inoltre, è stata approvata una variazione di bilancio e una modifica del piano triennale delle opere pubbliche per consentire agli uffici di espletare le procedure necessarie per avviare la bitumazione di alcuni tratti di strada del centro città. Si tratta di un primo intervento necessario per ripristinare il manto stradale che interesserà tutta la città”.