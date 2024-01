Rende: rapina in pieno giorno ad un noto negozio di abbigliamento, due misure cautelari

RENDE – I Carabinieri del NORM hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti originari di Cosenza, rispettivamente di 54 e 41 anni, indagati per rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono alle 9 del mattino del 24 aprile scorso quando, al 112, arrivò una chiamata nella quale si segnalava che due soggetti, a volto travisato ed armati di pistola, avevano appena compiuto una rapina in danno di una nota catena di negozi di abbigliamento di Rende.

I ladri si erano impossessati dell’incasso del weekend per un ammontare di 41.429 euro. Un colpo pianificato e compiuto con spregiudicatezza, in pieno giorno e per giunta in una zona caratterizzata da sostenuto transito veicolare e pedonale.

Partite le indagini dei militari di Rende, hanno consentito di ricostruire con esattezza e precisione le varie fasi della rapina. Identificati i due soggetti, sono stati sottoposti uno, agli arresti domiciliari, l’altro alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

I Carabinieri grazie anche ai sistemi di video sorveglianza dell’attività commerciale dove si è consumata la rapina e alle immagini lungo il tragitto di arrivo e di fuga, si sono avvalsi anche delle testimonianze di persone che hanno assistito alla rapina che hanno indicato l’abbigliamento indossato che è stato poi rinvenuto nelle rispettive abitazioni. Alla fine uno degli autori ha anche confessato.