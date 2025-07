Rende: qualità dell’aria nella zona industriale, il consigliere Marco Ghionna presenta un’interpellanza

- Advertisement -

RENDE – “I cittadini hanno diritto di sapere cosa respirano”. Il consigliere comunale del centrodestra Marco Saverio Ghionna ha depositato un’interpellanza formale per chiedere chiarimenti e azioni concrete sulla qualità dell’aria nella zona industriale di Rende e nelle aree residenziali vicine. A spingerlo sono state le preoccupazioni di numerosi cittadini, allarmati per le possibili conseguenze sulla salute legate alla presenza di attività produttive potenzialmente inquinanti. Nel documento, Ghionna richiama la necessità di un monitoraggio costante, efficace e conforme al D.Lgs. 155/2010, oltre alla trasparenza nella pubblicazione dei dati raccolti. Chiede inoltre di conoscere i sistemi attualmente in uso, la diffusione pubblica degli ultimi dati su PM10, PM2.5, NO₂, CO e altri inquinanti, e se siano previsti interventi, anche in sinergia con ARPACAL, per potenziare i controlli.

Nel testo dell’interpellanza si evidenzia:

– La necessità di un monitoraggio costante ed efficace della qualità dell’aria, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010;

– L’importanza di rendere accessibili e trasparenti i dati raccolti, affinché i cittadini possano essere informati sui livelli di inquinamento atmosferico;

– L’urgenza di interventi concreti per migliorare la qualità dell’aria, soprattutto a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Con l’interpellanza, il consigliere Ghionna chiede:

1. Di conoscere quali sistemi di monitoraggio siano attualmente operativi;

2. Se gli ultimi dati disponibili sui principali inquinanti atmosferici (PM10, PM2.5, NO₂, CO, SO₂, O₃, ecc.) vengano pubblicati sul sito istituzionale del Comune o tramite altri canali informativi;

3. Se vi siano azioni in programma per potenziare il controllo della qualità dell’aria, anche in collaborazione con ARPACAL;

4. Quali iniziative il Comune intenda intraprendere per contenere l’impatto delle emissioni industriali e promuovere la salute ambientale.

“Servono misure urgenti per tutelare l’ambiente e soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica deve rappresentare una priorità assoluta dell’azione amministrativa. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa respirano e di vivere in un contesto salubre e sicuro”. Ghionna, sollecita una risposta scritta e l’inserimento dell’interpellanza nel prossimo consiglio comunale.