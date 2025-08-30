HomeArea Urbana

Rende punta sul verde pubblico: priorità da tutelare e valorizzare. Se ne occuperà il garante

Era uno punti presenti nella campagna elettorale del Sindaco Sandro Principe: sviluppare e valorizzare gli spazi verdi urbani dimenticati e abbandonati negli ultimi tre anni monitorando anche il consumo di suolo pubblico. Istituito il "Garante del verde, del suolo e degli alberi” con compiti specifici tramite l’adozione di apposito regolamento

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

RENDE – Soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, complice anche il periodo di commissariamento, il verde urbano di Rende ha vissuto una fase di forte abbandono e degrado. Anche i parchi urbani, un tempo fiore all’occhiello della città, tra tutti il Parco Robinson, hanno progressivamente perso decoro e funzionalità, diventando luoghi segnati da incuria, vandalismo e sporcizia. Parallelamente si era innescata anche la polemica per il taglio dei pini marini che da oltre cinquant’anni caratterizzavano il paesaggio urbano.

Le operazioni di abbattimento, avviate dai commissari prefettizi nell’ambito di progetti di riqualificazione, hanno suscitato forti proteste da parte dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, che ne avevano denunciato la mancanza di adeguate valutazioni tecniche e definito l’intervento “arbitrario e aggressivo”. È in questo contesto che l’Amministrazione comunale di Rende, con apposita delibera, ha deciso di istituire la figura del “Garante del Verde Urbano, del suolo e degli alberi” con un apposito regolamento. Un passo fondamentale per restituire dignità, tutela e valorizzazione a un patrimonio naturale che da sempre rappresenta l’anima e l’identità di Rende.

Il verde urbano a Rende

Nella delibera approvata dal Comune di Rende, viene evidenziato che la figura del “Garante del verde, del suolo e degli alberi” avrà compiti specifici tramite l’adozione di apposito regolamento. “Il verde urbano è considerato una risorsa importante sia per il miglioramento della qualità della vita nei centri abitati sia per la sostenibilità dei sistemi urbani e per il ruolo che può esercitare nel mantenimento e nell’incremento della biodiversità negli ambienti antropizzati, costituendo o integrando corridoi o Reti ecologiche”. Il Comune è quindi proiettato sullo sviluppo sia degli spazi verdi urbani che sul contenimento del consumo di suolo pubblico, assegnandogli un importante valore al fine di garantire un miglioramento della qualità dell’ambiente, della vita dei cittadini e della vivibilità della città.

I compiti del Garante del “Verde Urbano, del suolo e degli alberi”

In questo contesto la figura del garante del verde avrà il compito di vigilare a livello cittadino sulla corretta applicazione delle normative di riferimento in materia di consumo del suolo e di tutela del verde, contribuire a garantire la salvaguardia del consumo di suolo e l’incremento del verde e degli alberi esistenti.

Al tempo stesso si occuperà di promuovere azioni volte a consentire l’ascolto e la partecipazione della cittadinanza, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica anche attivando adeguate forme di pubblicità, diverse da quelle già stabilite dalle norme vigenti, per progetti di interventi, pubblici e privati, anche nel caso in cui sia prevista l’adozione di una variante allo strumento urbanistico vigente.

Consumo del suolo pubblico

Dovrà anche monitorare e verificare i dati forniti dagli uffici comunali relativi all’evoluzione del consumo di suolo e alla quantità e qualità del verde nel territorio comunale, utilizzando gli strumenti di gestione degli uffici comunali e regionali di controllo, vigilando sull’evoluzione del consumo di suolo e sulla dotazione di superfici verdi, di alberi e sul loro incremento. Informerà la cittadinanza sull’evoluzione della situazione del territorio in termini di variazione del consumo di suolo, della dotazione di superfici verdi e della quantità di alberi esistenti, segnalando ai competenti organismi dell’Amministrazione, nonché a quelli territoriali le iniziative volte a salvaguardare la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo del verde e degli alberi.

Tra i compiti del Garante del verde ci saranno anche quelli di essere consultato e informato dagli uffici comunali sulle iniziative di compensazione legate al consumo di suolo nonché sensibilizzare ed educare i cittadini attraverso iniziative mirate soprattutto nelle scuole, promuovendo e divulgando, con ogni mezzo e modo che saranno ritenuti opportuni.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Pino Tursi prato Regione Calabria

Calabria al voto: per la prima volta una sfida tutta cosentina per la presidenza...

Calabria
COSENZA - Di Pino Tursi Prato - Tutto sembra tornare al suo posto. Roberto Occhiuto, con la sua mossa a sorpresa, dimettendosi da presidente e...
broccoli-e-cavoli

Broccoli e cavoli, lo scudo naturale contro il tumore al colon: ne bastano 40...

Italia
ROMA - Mangiare 20-40 grammi al giorno di broccoli, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles potrebbe ridurre del 20% il rischio di cancro del colon:...
il-sindaco-di-cosenza-franz-caruso-al-marulla-1.png

Cosenza-Salernitana, il sindaco Caruso non sarà alla partita: “Frattura insanabile”

Sport
COSENZA - "Domenica non sarò allo Stadio San Vito-Marulla ad assistere alla partita Cosenza-Salernitana, prima gara interna del campionato 2025/2026. Ho deciso, infatti, di...
parco-giochi-Luzzi.j

Sarà realizzato a Luzzi il parco giochi inclusivo più grande del Sud Italia

Provincia
LUZZI (CS) – Il parco giochi per bambini diversamente abili più grande del Sud Italia: sarà realizzato a Luzzi, in provincia di Cosenza, nel...

Cosenza-Salernitana: viabilità modificata per il match, ecco le strade chiuse e i percorsi alternativi

Area Urbana
COSENZA - In previsione dell'incontro di calcio di campionato di serie C, stagione 2025/2026, Cosenza-Salernitana, in programma presso lo Stadio Comunale San Vito -...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37149Area Urbana22303Provincia19810Italia8011Sport3857Tirreno2921Università1453
-->
Marco Garofalo
Altri Articoli di Marco Garofalo

Leggi ancora

Monopoli Cosenza
Sport

Monopoli-Cosenza 2 a 2. Eurogoal di Florenzi e rimonta dei pugliesi....

MONOPOLI (BA) - La prima in serie C del Cosenza, tornato nella terza serie dopo sette stagioni di serie B, termina con un pareggio...
Area Urbana

Cosenza: emergenza botulino «gestiti 28 pazienti, lavoro d’equipe straordinario. Curato e...

COSENZA - Il peggio è ormai passato e sulla gestione di quella che è stata una vera e propria emergenza botulino all'Annunziata di Cosenza,...
Ambulanza-carabinieri
Provincia

Dramma di Ferragosto a Lattarico: 14enne muore in un tragico incidente...

LATTARICO (CS) - Tragedia a Lattarico, dove un 14enne ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto intorno alle 17:30 di...
Cosenza città deserta strade ferragosto
Area Urbana

“Tutta mia la città”. Ferragosto a Cosenza, per un giorno strade...

COSENZA - Ferragosto a Cosenza: strade deserte, saracinesche abbassate, negozi chiusi e solo qualche bar aperto. In giro si contano sulle dita delle mani...
Crisi idrica rubinetti a secco niente acqua
Tirreno

Crisi idrica, Tirreno cosentino quasi a secco. Proteste dei turisti, sindaci...

COSENZA - La crisi idrica che attanaglia la Calabria sta portando gravi problematiche di approvvigionamento idrico non solo a Cosenza, ma negli ultimi giorni...
Padre Fedele Bisceglia collage
Area Urbana

Padre Fedele Bisceglia, Cosenza piange il “monaco ultrà”: la fede, l’amore...

COSENZA - Cosenza piange Padre Fedele Bisceglia, morto all'età di 87 anni. Si è spento nella notte. Fondatore dell’Oasi Francescana e del Paradiso dei...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA