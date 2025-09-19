HomeArea Urbana

Rende: “Puliamo il Mondo” unisce cittadini, alunni e istituzioni per l’ambiente e il centro storico

Grande partecipazione all’iniziativa promossa da Legambiente e sostenuta dall’Amministrazione Comunale: una giornata di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale nel cuore del cento storico

RENDE – Nel cuore del centro storico, tra via Domenico Vanni e piazza Garibaldi, si è svolta una giornata simbolica e partecipata all’insegna della cittadinanza attiva e della tutela ambientale. L’evento rientra nella campagna nazionale “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente, e ha visto la convinta adesione del Comune di Rende, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio e nella promozione di buone pratiche ecologiche. Fortemente voluto dal sindaco Sandro Principe, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, l’appuntamento ha coinvolto studenti, insegnanti, cittadini e amministratori locali in una mattinata di pulizia e riflessione sull’importanza della cura del patrimonio ambientale, storico e culturale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento concreto di educazione civica e sensibilizzazione, soprattutto per i più giovani, protagonisti attivi dell’intervento. Accompagnati da docenti e sotto la vigilanza della Polizia Municipale, bambini e ragazzi hanno ripulito alcune aree del centro storico, trasformando l’azione collettiva in un gesto di rispetto e responsabilità verso la città.

A rappresentare l’Amministrazione Comunale erano presenti gli assessori Andrea Cuzzocrea (Ambiente), Stefania Belvedere (Istruzione), Daniela Ielasi (Welfare) e la consigliera Marinella Castiglione. La parte operativa dell’evento è stata curata dagli uffici comunali in collaborazione con Calabra Maceri e Servizi S.p.A., partner nella gestione dei rifiuti e nel trattamento dei materiali raccolti. Fondamentale il contributo del mondo scolastico, con un sentito ringraziamento rivolto alla dirigente Antonella Gravina, alla referente di plesso Lucia Portone e a tutto il corpo docente, che hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.

Il percorso si è concluso presso la storica Villa Comunale, luogo simbolico di memoria e speranza, dove i partecipanti hanno condiviso un momento di convivialità con una merenda all’aperto. Un’occasione per rinsaldare il legame tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio. L’Amministrazione ha annunciato che l’evento di oggi è solo il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla cura del territorio e alla partecipazione attiva dei cittadini, che toccheranno anche altre zone della città. Al centro delle politiche comunali resta la valorizzazione del centro storico, inteso come bene identitario da riscoprire e tutelare, attraverso interventi concreti e iniziative di coinvolgimento collettivo.

Foto: Comune di Rende e Calabra Maceri

