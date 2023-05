Rende, procedono i lavori di manutenzione su tutto il territorio: ecco gli interventi

RENDE (CS) – Procedono i lavori di manutenzione su tutto il territorio comunale. L’annuncio dell’amministrazione comunale di Rende dalla propria paginal social, specificando che sabato sono stati effettuati “intervenuti in prov.le Surdo – via Molinaro, via Trieste – Roges; Parco Robinson; Villaggio Europa; Viale Principe; via Sironi; c.da Dattoli; torrente Surdo; sistemazione campetti Viale dei Giardini; Rende centro storico. Museo Bilotti; Cimitero comunale. Effettuato sondaggi per ricerca guasto con riparazione dello stesso e accensione impianto via Cristoforo Colombo.

Il Comune precisa: “oggi interverremo in Villaggio Europa, Viale Principe; Piazza Matteotti – Commenda; scuola materna via Todaro; Piano Monello; Viale Principe; c.da Dattoli; Manutenzione impianti edifici comunali e di Pubblica Illuminazione; Sistemazione buche con bitume a caldo sul territorio; Verifiche fognature comunali sul territorio. Ci scusiamo per eventuali disagi causati dagli interventi”.