Rende, Pez come discariche e residenti infuriati «puzza insopportabile, nessuno ci ascolta»

RENDE – Le periferie di Rende letteralmente abbandonate e i cittadini sono stanchi di scansare buche e respirare l’odore della spazzatura. In particolare le immagini che ci sono state inviate da un residente restituiscono esattamente la situazione in cui versa la zona della vecchia stazione di Rende, nonostante la raccolta differenziata e la presenza delle PEZ – Postazioni Ecologiche Zonali. Proprio la Pez di via Spagna, che come le altre postazioni è dotata di cassonetti per i rifiuti differenziati, è quotidianamente oggetto di abbandoni di rifiuti di ogni genere. Presa d’assalto dagli ‘incivili’ è diventato una discarica a cielo aperto e chi vive nella zona è veramente stanco: “soprattutto con l’arrivo dell’estate è decisamente peggiorata e la situazione drammatica. L’amministrazione comunale ignora le nostre richieste di aiuto e adesso con le temperature di questi giorni il fetore è insopportabile. Siamo disperati”.

In realtà l’amministrazione comunale di Rende, ignora le segnalazioni e le lamentele dei cittadini da tempo. Sul tratto di contrada San Pietro infatti, strada secondaria che conduce al centro storico, oltre all’abbandono di spazzatura e alla scarsa pulizia della vegetazione arrivata a coprire i guardrail, le buche sono diventate pericolose perchè occupano l’intera carreggiata. La strada è stretta ed è a doppio senso di circolazione. Per questo motivo il rischio di incidenti è quotidiano visto che le auto, per scansarle, si spostano sulla sinistra invadendo la corsia opposta.