Rende: periferia dimenticata tra rifiuti, buche e il solito scaricabarile di chi dovrebbe pulire

RENDE – A Rende, su via Portogallo, strada che conduce al centro storico e che si imbocca dalla statale 107 silana crotonese, da qualche giorno è stata rifatta la segnaletica orizzontale, su un tratto dove le strisce laterali e quella divisoria della carreggiata non si vedevano da anni. Poi però, girando l’angolo, e immettendosi su contrada Vallone, lo scenario cambia drasticamente.

La strada è caratterizzata non solo dalle buche ma soprattutto è diventata un luogo in cui gli incivili ormai da tempo, praticano il cosiddetto ‘lancio del sacchetto’ e abbandonano rifiuti di continuo. Se Rende, fiore all’occhiello dell’area urbana è potenzialmente pulita, la periferia versa nel totale abbandono.

Proprio essendo una strada periferica infatti, non ci sono controlli, non c’è l’illuminazione, e gli abbandoni di spazzatura sono all’ordine del giorno. I residenti hanno chiesto più volte maggiore attenzione agli enti competenti che però, tra rimpalli di competenza e responsabilità, non sono mai intervenuti per bonificare e pulire l’area.

Da un lato, la ditta in house del Comune di Rende che si occupa dello spazzamento e della pulizia di strade e aree pubbliche, non è mai intervenuta nella zona e – ci è stato spiegato – non può occuparsi della raccolta dei sacchetti. Forse no, ma quantomeno si potrebbe procedere allo spazzamento della strada.

Dall’altra, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Rende, non può intervenire se non autorizzata dal Comune alla bonifica. I residenti hanno provato a contattare il Comune e i vigili urbani ma gli è stato risposto ‘di inoltrare una pec ai commissari‘.

Il risultato? Niente pulizia e la strada è diventata una discarica indecorosa dove gli incivili sono liberi di abbandonare i propri rifiuti. Da diverso tempo infatti, tra contrada Vallone e San Pietro, i cumuli di spazzatura fanno da cornice alla strada, seppur secondaria, che porta nel borgo antico di Rende, dove vivono diversi nuclei familiari che ogni giorno transitano su quel tratto. Le buste con rifiuti di ogni tipo sono ormai aperte e riverse lungo le strade. Nonostante innumerevoli segnalazioni, la situazione non è cambiata anzi, continua a peggiorare.