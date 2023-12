Rende, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il Guard rail tra Saporito e Piano di Maio – FOTO

RENDE – Tanta paura ma per fortuna solo ferite lievi per un automobilista coinvolto in un brutto incidente avvenuto questa mattina a Rende, lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, tra gli svincoli di Saporito e Piano di Maio. L’auto, una Volkswagen Polo stava procedendo in direzione Paola quando, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta cadendo dalle prime ore della mattina sul tratto, è sbandata finendo per schiantarsi contro le barriere di protezione che delimitano la carreggiata.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza del 118 che ha medicato sul posto l’automobilista ferito. Per i rilievi gli agenti della municipale di Rende con una pattuglia agli ordini del Comandante Dott. Ferraro e composta dagli Istruttori di PL Bartucci- Rizzo. Il soccorso stradale ha rimosso l’auto incidentata