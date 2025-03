Rende, per l’ex scuola abbandonata di Contrada Rocchi si prova il recupero con l’affidamento ai privati

- Advertisement -

RENDE – Per la scuola elementare abbandonata di Contrada Rocchi, al centro anche di alcune polemiche per la decisione presa all’epoca dell’ex giunta Manna di non rimetterla in sicurezza ma costruire una nuova struttura a poche centinaia di metri (un finanziamento PNRR di 2 milioni e 760mila euro), la triade di commissari alla guida del Comune tentano di recuperare la struttura con l’affidamento ai privati per scopi sociali (in passato fu gestito dalla Croce Rossa). Pubblicato infatti un avviso pubblico di locazione per l’immobile inserito nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Rende che dovrà essere adibito conformemente alla destinazione d’uso sociale.

Concessione per la realizzazione di progetti sociali

L’immobile, infatti, verrà concesso in uso per la realizzazione di progetti specifici di attività rivolte all’intera cittadinanza di sviluppo sociale, assistenziale, di sostegno alla persona con servizi di promozione sociale (socioassistenziale – ludico-ricreativo); di integrazione di servizi socio-sanitari pubblici; di assistenza e/o supporto sociale a famiglie bisognose.

“Il Comune di Rende – si legge ancora nell’avviso – è interessato a promuovere il riuso del bene immobile ubicato in Contrada Rocchi non utilizzato e bisognoso di interventi di riqualificazione edilizia anche per la sua messa a norma e per il quale l’Ente non ha possibilità di farvi fronte, al fine di promuovere e sostenere specifici progetti rivolti all’intera cittadinanza, da assegnare ad associazioni o più in generale, ad Enti del Terzo Settore al fine di svolgere, senza scopo di lucro, attività di sviluppo, sociale, assistenziale e associativo per l’interesse collettivo della comunità, aperte ai cittadini e rivolte a sviluppare iniziative di socializzazione”. Viene, pertanto, posto in locazione, con rispettivo canone mensile a base d’asta, l’immobile di proprietà comunale. Canone annuale di base d’asta da 13.500 euro ovvero 1.125 al mese.

L’ex scuola abbandonata di Contrada Rocchi

Il fabbricato è costituito da un piano terra per una superficie coperta di mq. 350 su di un lotto di pertinenza di complessivi mq. 1200. La consistenza dell’immobile è di 290 mq di superficie lorda commerciale di cui circa 270 di superficie reale e 850 mq di area esterna di pertinenza. “Rilevato lo stato di degrado dell’immobile, l’Amministrazione comunale intende individuare a mezzo di gara ad evidenza pubblica di un soggetto, in possesso dei requisiti di legge, che, previa ristrutturazione e valorizzazione, promuova nello stesso tempo la rivitalizzazione e la riqualificazione dell’area“.

La valorizzazione del cespite dovrà realizzarsi attraverso l’idoneo intervento di ristrutturazione edilizia che renda migliore la prestazione edilizia, energetica e sismica oltre che degli impianti tecnologici e ne riqualifichi e ne rivaluti l’uso dell’edificio, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, con le destinazioni d’uso compatibili con l’uso sociale, finalizzato allo svolgimento di servizi per i cittadini. L’immobile verrà concesso nello stato di fatto in cui si trova, privo di agibilità e certificazioni di conformità impianti.

Contratto di locazione con valorizzazione della durata di 12 anni

Il contratto di locazione con valorizzazione, avrà durata massima di 12 anni (dodici) dalla data di sottoscrizione, in relazione al progetto gestionale e di valorizzazione commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento per i lavori di riqualificazione edilizia oltre il rifacimento degli impianti tecnologici. È espressamente escluso il rinnovo tacito alla scadenza dei 12 anni.