Rende: partiti i lavori al parco Robinson, Petrusewicz: «sarà il più grande e inclusivo d’Europa»

RENDE – Il progetto rientra nella programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Agenda Urbana Cosenza – Rende 2014-2020, e prevede percorsi pedonali attrezzati, l’implementazione dell’area giochi, la realizzazione di percorsi sensoriali, l’ampliamento e il ripristino dell’impianto di illuminazione, e ancora, la realizzazione di una rampa di collegamento con l’ex-ponte ferroviario che con un percorso ciclopedonale unirà il Parco Robinson al Nicholas Green. L’amministrazione comunale di Rende formalizzerà in questi giorni l’acquisto del ponte consentendo la cucitura dei due parchi che aumenterà la funzione dell’area verde inclusiva.

La realizzazione del Parco inclusivo avverrà attraverso un finanziamento complessivo pari a 716.645 euro. Il progetto, grazie all’Agenda Urbana, prevede la realizzazione di una grande area verde che ripensi e valorizzi gli spazi all’aperto in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Con gli interventi di riqualificazione e con il collegamento tra i due parchi, si determinerà pertanto un significativo miglioramento della qualità funzionale ed estetica delle aree verdi esistenti l’eliminazione delle aree degradate, una maggiore fruibilità degli spazi e un nuovo punto di collegamento ecosostenibile, esclusivamente pedonale e ciclabile, tra le città di Cosenza e Rende che andrà a rafforzare la rete ecologica urbana.

“Promuovere la cultura della tutela della biodiversità e, insieme, implementare i luoghi di promozione e di crescita dei rapporti tra gli attori sociali, culturali ed economici, favorendo dal basso la partecipazione democratica dei cittadini, significa – ha affermato la vicesindaca Marta Petrusewicz – sostenere politiche volte alla tolleranza e all’inclusione, significa sperimentare per la gestione dei Parchi Urbani modelli di gestione innovativi che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, dell’associazionismo, del volontariato e delle imprese, con la partecipazione diretta della comunità”.

Il progetto si inserisce nel più ampio disegno dell’amministrazione comunale di Rende che, attraverso diverse opere in fase di realizzazione, farà del polmone verde dell’area urbana il centro dell’asse che collega Cosenza a Nord dell’area urbana.

“La serie di opere infrastrutturali che interesseranno anche l’Università della Calabria, vedrà la realizzazione del nuovo svincolo autostradale, della nuova stazione ferroviaria, che essendo posta in prossimità della confluenza delle linee Cosenza-Paola e Cosenza- Sibari, avrà una funzione strategica a livello regionale e contribuirà ad elevare i flussi veicolari in prossimità dell’area dello svincolo autostradale risultando fondamentali per l’intera mobilità regionale. La pista ciclopedonale di cui abbiamo già aggiudicato i lavori e per la quale è stato stanziato un finanziamento pari a 814.000 euro, attraverserà tutta la città dell’oltre Campagnano con percorsi integrativi che da Quattromiglia arriveranno all’area del Parco Robinson. Un progetto che ben si integrerà con la realizzazione del parco inclusivo previsto da Agenda Urbana che vedrà l’unione di spazi isolati, alcuni dei quali in disuso quale il ponte della ferrovia, unirsi per offrire sia a Rende che a Cosenza servizi integrati essenziali per la viabilità. Infine l’imminente realizzazione nell’area dell’ex Marchesino della cittadella degli sport paralimpici, unica realtà nel sud d’Italia, consentirà la costruzione di un vero e proprio corridoio verde che si congiungerà al Parco Robinson. Creeremo un cordone ecologico – sociale – sportivo unico, attraverso l’unione di spazi isolati, alcuni dei quali in disuso, in guisa da creare un centro di interessi diffuso ma, al tempo stesso, concentrato”, ha aggiunto il consigliere Marco Greco.