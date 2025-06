Rende, parte la sperimentazione: stop al traffico per “restituire la città ai cittadini”

- Advertisement -

RENDE (CS) – In merito all’ordinanza prevista per il 28 giugno 2025, si comunica che, dalle ore 20:30 alle ore 01:30, sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare su Via Paganini e Via Rossini, nel tratto compreso tra Via Paganini e Via Mascagni. Inoltre, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati delle suddette vie, dalle ore 16:30 alle ore 01:30.

“Il provvedimento rientra in una sperimentazione temporanea, – scrive il Comune di Rened – finalizzata a migliorare la fruizione dell’area commerciale interessata e a promuovere il benessere collettivo, restituendo ai cittadini la possibilità di vivere in sicurezza e tranquillità momenti di socialità e relax, specialmente in occasione di eventi e appuntamenti aggregativi.

Si evidenzia che non si tratta di una misura definitiva, bensì di un’iniziativa dinamica e adattabile, che verrà valutata di volta in volta in relazione a eventi, ricorrenze di carattere commerciale o sociale e alle specifiche esigenze del territorio. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare gli effetti dell’iniziativa e a confrontarsi con cittadini, residenti e operatori economici, con l’obiettivo di costruire un modello di gestione urbana che sia sostenibile, condiviso e orientato alla qualità della vita.