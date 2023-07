Cosenza: ‘Ottimo Decreto Regionale sul Nuovo Ospedale, dispiace che la maggioranza lo abbia impugnato’

RENDE – “Da ex consigliere comunale di Rende e da persona impegnata in Politica- scrive in una nota Andrea Cuzzocrea componente del direttivo provinciale di Forza Italia – apprezzo molto il Decreto con cui la Regione Calabria intende acquisire un aggiornato Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per la realizzazione del nuovo Ospedale. Ritengo che la Regione Calabria, abbia agito con una visione che guarda agli interessi di un territorio esteso, anche in considerazione di un nuovo e concreto progetto di fusione dei tre comuni dell’area urbana nella Città Unica. Tale scelta trova ampio riscontro nella mia persona, poiché mira a valutare, con attenzione e senza campanilismo, gli aspetti legati all’ubicazione della nuova infrastruttura ed alle sue componenti di Sostenibilità Ambientali, Sociali ed Economici.

Dispiace molto che la Maggioranza in seno al Consiglio Comunale di Cosenza abbia deciso di impugnare questo decreto, dimostrando, forse in maniera inconsapevole ed affrettata, di non voler facilitare processi ed obiettivi di larga condivisione e prospettiva. Mi auguro che rispetto a ciò ci sia un immediato ripensamento. Il sito di Arcavacata, per il quale mi sono speso già da tanto tempo, nel ruolo di Consigliere Provinciale e Comunale, in ragione anche della nuova configurazione della Città Unica, alla quale mi auguro si aggreghi anche la Città di Montalto Uffugo, rappresenta una importante opportunità dal punto di vista della baricentricità e facile raggiungibilità, entrambi funzionali al nuovo svincolo autostradale a Settimo, oltre che per aspetti di tipo socio-economico.

Non bisogna dimenticare che il sito a ridosso dell’Unical ed al Confine con la Città di Montalto Uffugo, consente di poter usufruire di terreni urbanisticamente e logisticamente ottimali, già disponibili ed a titolo gratuito, garantendo così considerevoli vantaggi sia sul piano economico, logistico e di prospettiva per il futuro, considerando che lo sviluppo della Grande Città dovrà avvenire anche a Nord dell’Area Urbana. Dispiace molto che, per responsabilità altrui, non possiamo vivere la vicenda nel ruolo istituzionale che i Cittadini di rende ci avevano consegnato, ma ciò non è fondamentale, poiché chi ama il progresso dei propri territori, può e deve impegnarsi ed apportare il proprio contributo, anche da libero, consapevole e responsabile cittadino, con l’obiettivo di contribuire a consegnare a coloro che governeranno in futuro e soprattutto ai cittadini, anche la pianificazione di questa importante opportunità di sviluppo e di soddisfacenti livelli qualitativi dei servizi sanitari.