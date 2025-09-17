HomeArea Urbana

Rende, ordinanza per il Settembre Rendese 2025: divieti su vetro, lattine, droni e fuochi pirotecnici

In occasione della 60ª edizione del Settembre Rendese, che prende il via questa sera con il concerto di Noemi, il sindaco Sandro Principe ha firmato un'ordinanza che introduce una serie di misure a tutela della sicurezza pubblica

RENDE – In vista del Settembre Rendese 2025, giunto alla sua 60ª edizione e in programma dal 17 al 27 settembre, il sindaco Sandro Principe ha emanato un’ordinanza volta a garantire sicurezza e ordine pubblico durante gli eventi.

Settembre Rendese 2025: misure di sicurezza

Il provvedimento prevede il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine di alluminio o materiali potenzialmente pericolosi, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, in occasione dei concerti e spettacoli inseriti nel calendario ufficiale. La misura si applica a un raggio di 200 metri dalle aree interessate e riguarda pubblici esercizi, attività artigianali, distributori automatici e somministratori su area pubblica.

Consumo solo all’interno dei locali. Plastica nei dehor esterni

Il divieto riguarda anche i cittadini: sarà vietato portare al seguito bottiglie, bicchieri in vetro o lattine durante le manifestazioni. Resta consentito il consumo all’interno dei locali, con l’obbligo per i gestori di vigilare e, nel caso di dehor esterni, di utilizzare esclusivamente contenitori in plastica o carta monouso. Gli esercizi commerciali dovranno esporre l’ordinanza in modo visibile.

Divieto di sorvolo di Droni e fuochi d’artificio

Ulteriori disposizioni riguardano il divieto di sorvolo con droni e di utilizzo di fuochi pirotecnici nelle aree interessate. La violazione dei divieti comporterà sanzioni pecuniarie da 500 a 5.000 euro, con possibilità di misure più severe in caso di recidiva.

L’ordinanza fa riferimento in particolare agli eventi di maggiore richiamo, tra cui i concerti di Noemi (questa sera), Pablo Reyes (19 settembre), Bianca Atzei (21 settembre) e Coma Cose (27 settembre), oltre al Gran Galà Lirico dell’Orchestra Sinfonica Brutia (25 settembre) e al premio “Eccellenze Artistiche Calabresi” (22 settembre).

Le forze di polizia locale, insieme agli altri organi competenti, saranno incaricate di vigilare sul rispetto delle disposizioni. L’obiettivo, sottolinea l’amministrazione comunale, è consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza per cittadini e spettatori.

