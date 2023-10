Rende, operativa da domani la nuova e moderna caserma dei Vigili del Fuoco di via Parigi

RENDE (CS) – A partire dalle ore 8:00 di domani, mercoledì 18 ottobre, sarà operativa la nuova sede dei Vigili del Fuoco di Rende. Il distaccamento è stato realizzato dal Comune di Rende che, nel 2017, aveva raccolto la richiesta fatta dall’allora comandante Massimo Cundari. Insieme al sindaco Manna avevano redatto il progetto definitivo ed esecutivo della struttura, partecipando al bando che ha ottenuto l’approvazione del finanziamento della Regione Calabria di oltre 760mila euro. Durante le operazioni di verifica ed adeguamento sismico, era stato dimostrato che era molto più conveniente demolire totalmente la vecchia struttura e ricostruirla che non intervenire su quella già esistente. Un anno fa era stato firmato ieri il contratto di locazione tra l’Amministrazione comunale di Rende e la direzione regionale vigili del Fuoco Calabria.

Il progetto approvato e poi finanziato, era inserito nel quadro della programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici strategici di rilievo fondamentale per finalità di Protezione Civile: coordinamento degli interventi, soccorso sanitario e intervento operativo disposta dal Dipartimento – Infrastutture – Lavori Pubblici – Mobilità della Regione Calabria. La data per l’ inaugurazione della nuova caserma sarà stabilita nelle prossime settimane in accordo tra l’amministrazione comunale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Struttura moderna, ampia e funzionale

La nuova struttura è stata realizzata in conformità dei più recenti standard operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una caserma ampia e funzionale che riesce ad ospitare un maggior numero di mezzi ed è dotata di un dormitorio, di una nuova centrale operativa, uffici e una sala sociale. Un caserma che anche a livello logistico e di posizione diventa punto di riferimento dell’intera area urbana e non solo.