Rende, ok ai lavori per i primi 200 nuovi loculi nel cimitero. Anche Cosenza amplierà l’area cimiteriale

RENDE – Il problema del caro estinto riguarda un pò tutti i comuni, soprattutto quelli più grandi. Più volte ci siamo occupati della difficile situazione sia al Cimitero di Colle Mussano a Cosenza, che in quello di Rende dove spesso, decine e decine di salme, restano accatastate nelle camere mortuarie per mesi, a causa della mancanza di spazio. A lenire la situazione di disagio per le famiglie, le operazioni di estumulazione che vanno avanti dallo scorso anno. Ma da tempo di discuteva dell’ampliamento delle zone cimiteriali, con la costruzione di nuovi loculi sia nel cimitero di Cosenza che in quello di Rende.

Rende: approvato il progetto esecutivo per i lavori del primo stralcio

Partiamo dal comune d’oltre Campagnano. La commissione straordinaria del Comune di Rende ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori di “Realizzazione Blocco edicole funerarie”. Via libera dunque al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, che era stato approvato dalla Giunta lo scorso 30 maggio per un importo complessivo di € 795.000,00 (somme previste nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2024-2026) e che prevede la realizzazione di 392 loculi cimiteriali, suddiviso in due stralci funzionale, comprese le opere di sistemazione dell’area cimiteriale già esistente di via Vanni, in contrada Vallone, all’interno del Cimitero Comunale.

Con la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di realizzazione nuove edicole funerarie – I stralcio, per il complessivo importo di € 315.200,00. Il primo stralcio funzionale prevedeva la realizzazione di tre edifici funerari con la capienza di complessivi 180 loculi cimiteriali (90 loculi per ciascun edificio).

A seguito delle indagini e dei rilievi tecnici e geologici effettuati sull’area interessata dall’intervento, nel corso dell’attività progettuale è emersa la possibilità di dotare di ulteriori 10 loculi ciascuno degli edifici funerari da costruire, realizzando un incremento di complessivi venti loculi per un totale di 200 nuovi loculi per questo primo stralcio, con un ulteriore impegno di spesa di € 54.115,94. Con deliberazione della Commissione Straordinaria dello scorso settembre, è stata approvata la variazione così come la copertura dell’ulteriore somma nel Bilancio di Previsione, nell’ambito dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali.

Cimitero di Cosenza, sopralluogo nei terreni di Colle Mussano

Anche a Cosenza sono in corso tutta una serie di attività e operazioni propedeutiche alla redazione del ”Progetto di ampliamento area cimiteriale e di Colle Mussano”. Servono nuovi spazi e terreni per costruire nuovi loculi e ampliare l’are del cimitero. Per questo il Comune sta cercando di individuare le aree più adatte in cui dovrebbero iniziare i lavori di costruzione. Al momento siamo alle operazioni preliminari, necessaire anche alla corretta redazione del progetto di ampliamento. Dunque tutta quella serie di indagini geognostiche ed idrogeologiche. Il Comune, in caso di necessità, potrebbe anche pensare ed effettuare alcuni espropri.