Rende, nuovo slancio per l’area industriale: viabilità, sicurezza, incentivi fiscali e un centro multifunzionale

Il Comune avvia un confronto operativo con imprese e associazioni. Un primo passo verso una rigenerazione che guarda al futuro, alla sostenibilità e alla centralità della persona nel mondo del lavoro

RENDE – L’area industriale di Rende si prepara a cambiare volto ed è stata al centro del Tavolo Tecnico che si è svolto presso la Sala Giunta del Comune, promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive guidato da Veronica Stellato. Un confronto tra istituzioni, imprenditori e rappresentanti delle principali associazioni di categoria per affrontare le criticità e pianificare insieme il rilancio del cuore produttivo della città.

Nello specifico sono state affrontate diverse questioni a partire dalla viabilità e mobilità interna. Nello specifico le imprese hanno segnalato gravi criticità legate alla congestione del traffico nelle ore pomeridiane, con difficoltà per il personale e i mezzi aziendali. È emersa la necessità di ripensare l’organizzazione della mobilità interna all’area e di potenziare il trasporto pubblico locale. È stata sollevata la richiesta di una maggiore sostenibilità e chiarezza sul fronte tributario. Le aziende chiedono misure più eque, che incentivino l’insediamento e la permanenza nel territorio.

Sul fronte della sicurezza è stato evidenziato il bisogno di un presidio stabile delle forze dell’ordine nell’area industriale, soprattutto nelle ore serali. L’obiettivo condiviso è garantire una maggiore tutela a imprese e lavoratori.

Una delle problematiche più urgenti è risultata quella relativa alla zona di Contrada Lecco, dove la presenza di falde acquifere e deflussi non regolati ha causato nel tempo gravi allagamenti. L’Amministrazione ha preso in carico la questione, impegnandosi ad avviare un tavolo tecnico dedicato. Durante l’incontro è stata annunciata la prossima pubblicazione di un bando regionale dedicato al potenziamento delle infrastrutture produttive, che potrà essere un’occasione per attuare interventi strutturali attesi da tempo.

Si è aperto il confronto su un piano di rigenerazione dell’area industriale che vada oltre le opere pubbliche: un progetto che integri sviluppo sostenibile, innovazione, digitalizzazione e attrazione di nuove imprese. 

Un centro multifunzionale all’avanguardia

Tra le proposte illustrate dall’Amministrazione, ha suscitato particolare interesse l’idea di realizzare un centro multifunzionale ispirato ai modelli americani, con spazi per il networking tra imprese, aree di svago, un asilo aziendale e la presenza di psicologi del lavoro a supporto della produttività e del benessere dei lavoratori. Un progetto che punta a trasformare la zona industriale in un ecosistema moderno, efficiente e orientato alla persona.

L’assessore Stellato ha sottolineato: “Abbiamo avviato un percorso basato sull’ascolto e la concretezza. La zona industriale di Rende deve tornare ad essere un punto di riferimento per sviluppo e occupazione”.

