Rende, nuovi giorni per le operazioni di disinfestazione. Le date aggiornate e le vie interessate (ELENCO)

RENDE – Il Comune di Rende ha informato la cittadinanza che le operazioni di disinfestazione originariamente programmate nei giorni 28-29 Luglio 2025, sono state sospese a causa delle condizioni metereologiche non favorevoli. Gli interventi sono stati riprogrammati e saranno effettuate i giorni 5 e 6 agosto, mentre restano invariate le due giornate previste il 1° e il 2° agosto, anche se sono state modificate le vie e le zone interessate. Le nuove operazioni i disinfestazione territorio comunale saranno effettuate per come riportato nel programma seguente:

1° Giorno: 01 /08/2025 inizio operazioni di disinfestazione ore 00:30

San Biase, Monticello Frattini, Cucchiano, Vennarello, Cutura, Mazzarella, Piano Maio, villaggio Europa, Piano Monello, Viale dei Giardini, Profeta, C/da Quattromiglia e zone limitrofe.

2° Giorno: 02/08/2025 inizio operazioni di disinfestazione ore 01:00

Via Verdi; Via Cilea, Via Mascagni: via Puccini, Residenze Universitarie “Nervoso”, Via Cimarosa, Via Rossini, Via A. Volta; Via Galilei; Piazza S. Sergio; Via Galvani, Via L. Da Vinci; Via Meucci; Via Edison; Via Marconi.

3° Giorno: 05/08/2025 inizio operazioni di disinfestazione ore 00:30

Contrada da Stocchi, vis Colombo, Cancello Magdalone, Rocchi, Lacone, Dattoli, Vermiceli, Arcavacata centro, zona Unical, Longiani, Macchialonga, Santo Stefano, Curti, Calomeni, Curatoli, Profico.

4° Giorno: 06/08/2025 inizio operazioni di disinfestazione ore 00:30

Rende Centro, Nogiano, coni Soprani, Coni Sottani, Silvi, Cassani, Malvitani, Surdo, Pirelli, Petroni, Canalette, Saporito Failla, Sant’Agostino, Difesa, Linze, Muscione, Sorbato, Roges, Campagnano, Marchesino. Commenda, Santa Rosa, Santa Chiara, fiume Crati e tutta la zona industriale, Isolette.

Operazioni di disinfestazione: le raccomandazioni

Tenere le porte e le finestre chiuse, anche per circa 2 ore dopo la fine del trattamento

Ritirare i panni stesi

Tenere gli animali domestici nelle rispettive abitazioni

Non lasciare all’esterno contenitori/ciotole in cui potrebbero mangiare o bere gli animali domestici

Non sostare in ambienti aperti per almeno 2 ore dopo il trattamento

Evitare di stendere la biancheria

Evitare parcheggi i autovetture o alti automezzi, in aree che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione