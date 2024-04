Rende: nuove opere d’arte al MAON per volontà del partigiano Alberto Torcini

RENDE – Il Museo d’Arte dell’Otto e Novecento si arricchisce con nuove opere. Da Giuseppe Pellizza a Volpedo, e ancora Guido Peyron e molti altri. Sono solo alcuni degli artisti di punta, dell’importante collezione d’arte, donata al Centro per l’arte e la cultura Achille Capizzano e quindi al museo MAON di Rende dalla dott.ssa Marta Torcini in esecuzione della volontà del padre, Alberto Torcini, partigiano fiorentino, che va ad arricchire la collezione dell’ente.

Opere di varie dimensioni, tra le quali spiccano quelle di importanti maestri del novecento italiano. Al partigiano Alberto Torcini, si deve la costituzione della collezione. Appassionato d’arte e di cultura creò una biblioteca a disposizione dei cittadini dedicata ad Armando Sapori, professore universitario ed economista. Alla sua morte la biblioteca fu donata alla Camera di Commercio di Firenze.

Con le sue ricerche e acquisizioni di una vita, Alberto Torcini ha quindi creato una piccola collezione personale di cui la particolarità dei già celebrati, anche artisti ancora oggi poco conosciuti ma comunque notevoli interpreti di una fase della pittura italiana e internazionale. Per il Centro Achille Capizzano e quindi per il MAON è motivo di grande orgoglio aver ricevuto dalla dott.ssa Torcini non solo la sua importante collezione, ma soprattutto l’attestazione di fiducia, che ha riposto nell’associazione Achille Capizzano e nel museo MAON come enti promotori di cultura e divulgatori di bellezza.

Nell’ambito del progetto “L’arte di donare-collezioni private al MAON” domani, sabato 20 aprile alle ore 18:00, nella sala stampa “Achille Capizzano” del MAON nel centro storico di Rende, alla presenza della dott.sa Marta Torcini figlia di Alberto Torcini, sarà presentata la collezione. La mostra rimarrà visitabile fino al 20 maggio prossimo.