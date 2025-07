- Advertisement -

RENDE – Residenti stanchi ed esasperati nel dover sopportare non solo la costante presenza di rifiuti abbandonati da incivili ai bordi della strada, ma anche la mancata manutenzione della stessa. Siamo su via XX Settembre, che da contrada Vallone sale fino al centro storico di Rende, arrivando alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Un tratto in cui sono presenti diverse abitazioni. Ma chi vi abita è da anni costretto a percorrere quella strada di casa imbattendosi in rifiuti, sporcizia, buche e manto stradale dissestato. Addirittura con il passare dei mesi alcuni automobilisti, per evitare un tratto fortemente dissestato, si spingono su di un lato della carreggiata che si è pericolosamente abbassato. Il risultato è che si rischia di finire fuori strada o di impattare con le auto che provengono dal senso opposto le quali, per aggirare la parte di strada impercorribile, sterzano e si ritrovano sull’altra corsia di marcia.

Via XX Settembre, così come altre contrade della periferia rendese, è una degli esempi di una parte del territorio dimenticata, l’area sottostante il centro storico. Negli anni, solo piccoli interventi qua e là, soprattutto quando l’abbandono di rifiuti diventa fin troppo evidente e allora si procede con la bonifica. O quando le sterpaglie crescono così tanto da nascondere i guardrail.

Per il resto, la strada è impraticabile. Ad aggravare la situazione il passaggio sul tratto, di camion e autocarri, nonostante la presenza di un cartello di divieto di transito agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Eppure mezzi di questo genere fanno su e giù, senza che nessuno controlli, aggravando la situazione di dissesto del manto stradale. I residenti ancora una volta chiedono attenzione, interventi, pulizia e soprattutto manutenzione delle strade e lanciano nuovamente un appello al neo sindaco di Rende, Sandro Principe affinchè si possa ristabilire il senso di decoro, sicurezza e praticabilità della zona.