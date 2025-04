Rende: multe a raffica nei pressi dell’area mercato del giovedì, la lettera di un cittadino

- Advertisement -

RENDE – La nostra redazione ha già affrontato il problema dei parcheggi e delle numerose multe elevate a tanti automobilisti nei pressi del mercato allestito ogni giovedì, davanti al centro commerciale di Rende, costretti ormai a parcheggiare solo sulle aree a pagamento. Un cittadino rendese, ha scritto alla nostra redazione per segnalare quanto a lui accaduto proprio ieri.

“Egregio Direttore,

Le chiedo ospitalità per denunciare un fatto increscioso che è capitato giovedì 10 aprile presso l’area adibita a mercato nei pressi del Metropolis a Rende. Mentre transitavo tra le bancarelle dei contadini della frutta, pensavo come mai in una giornata così bella non ci fosse l’afflusso di gente che di solito frequenta il mercato. Poteva essercene più o meno la metà di quella che di solito si rifornisce di frutta e verdura, per poter avere merce genuina e nello stesso tempo risparmiare qualche soldino visto l’aumento dei prezzi che abbiamo avuto quest’anno per quanto riguarda i generi alimentari.

Finito di comprare la frutta, arrivo nei pressi della mia auto quando vedo che c’erano degli ausiliari del traffico che con molta solerzia avevano deciso di fare cassa e si sono messi a scrivere, senza prima usare il fischietto per avvisarci che stavano per multare. Visto che le auto erano messe in ordine sulla sinistra della carreggiata senza intralciare il traffico ho chiesto al vigile che mi stava facendo la multa del perché, e se proprio ce ne fosse bisogno; lui, con fare molto sgarbato, alterando il tono della voce, ha detto che ‘in quel punto le macchine non potevano sostare e che dovevamo parcheggiarle sulle strisce blu‘. Ho fatto notare che le strisce blu erano tutte occupate e dove avevamo sostato noi non c’era nessun divieto di sosta.

Mentre mi allontano vedo tre signore che sbalordite sventolano le contravvenzioni color senape. Salgo in auto e me ne vado a Commenda e mentre percorro Via Fratelli Bandiera vedo che nell’incrocio del semaforo con Via Don Minzoni, proprio sotto la corsia del semaforo di destra, c’erano parcheggiate almeno quattro macchine in fila, impedendo la percorribilità della stessa ed all’incrocio sulla sinistra ne sostavano altre due. Dove erano gli ausiliari del traffico? Chiedo gentilmente, a chi di dovere, di voler ripristinare i passaggi pedonali che ormai da anni su Rende non esistono più e di voler ripristinare tutta quanta la segnaletica orizzontale, non dimenticando le strisce bianche”.

Prof. Giuseppe Castiglione