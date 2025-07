Rende, montata l’insegna di Primark al Metropolis. L’apertura del primo store in Calabria dopo l’estate

- Advertisement -

RENDE – Annunciata da diverso tempo, la tanto attesa apertura di Primark a Rende, con il primo store in tutta la Calabria, è in dirittura di arrivo. Oggi gli operai stanno finendo di montare la grande insegna blu sul tetto del Centro Commerciale Metropolis che ospiterà, come detto, l’atteso nuovo punto vendita calabrese, il 19simo del retailer internazionale di moda in tutta Italia. L’apertura, che doveva avvenire entro il 2024, è stata rimandata con molta probabilità a subito dopo l’estate, tra settembre e ottobre. I clienti Primark che visiteranno il punto vendita all’interno del Centro Commerciale di Rende potranno così acquistare le ultime tendenze moda donna, uomo e bambino, nonché prodotti di uso quotidiano nei reparti beauty, lifestyle e home tutti a prezzi accessibili.

Primark si impegna a offrire prodotti più sostenibili e accessibili a tutti. Oltre il 50% degli indumenti prodotti è realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, unitamente all’impegno già annunciato di raggiungere l’obiettivo del 100% in tutti i capi di abbigliamento entro il 2030.

Primark, il retailer internazionale di moda

Primark ha annunciato da tempo il suo impegno nel mercato italiano. Nel novembre del 2023 con un investimento di 50 milioni e l’apertura di cinque nuovi negozi a Torino, Livorno, Salerno, Genova e appunto Rende. Nello stesso anno è stata annunciata anche l’apertura di un altro negozio a Parma. Successivamente, con un un ulteriore investimento di oltre 40 milioni di euro si sono aggiunti ulteriori 5 nuovi negozi. I nuovi punti vendita a Roma, Biella, Perugia e Napoli, con ben due store. Queste nuove aperture porteranno la presenza di Primark in Italia a un totale di 26 punti vendita, generando inoltre 700 nuovi posti di lavoro nel settore retail.

Sin dall’apertura del suo primo negozio nel 2016 presso il centro commerciale ‘Il Centro’ di Arese, Primark ha registrato un grande successo tra i consumatori italiani, espandendosi e arrivando a 18 punti vendita in tutto il Paese, tra cui un flagship store e headquarter nel centro della capitale della moda italiana, Milano. I nuovi negozi disporranno, inoltre, di casse self-service insieme a quelle tradizionali, affinché i clienti possano avere maggiore scelta nelle modalità di pagamento, con la possibilità di effettuare acquisti in velocità e comodità.