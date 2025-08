Rende, minoranza: «al consiglio comunale testi copiati, documenti non inviati e regolamenti raffazzonati»

- Advertisement -

RENDE – In merito alla seduta del consiglio comunale di mercoledì scorso, GenerAzione e Progressisti Democratici esprimono forte preoccupazione per una gestione sempre più approssimativa e disordinata dei lavori consiliari: “Ancora una volta, abbiamo assistito a episodi che mettono seriamente in discussione la serietà e il rigore dell’azione amministrativa”.

“Uno degli episodi più emblematici riguarda il Regolamento del servizio nido d’infanzia comunale “Peter Pan“, presentato in Commissione Affari Istituzionali con gravi errori di forma e contenuto: il testo era un palese copia-incolla da quello del Comune di Reggio Calabria, al punto da contenere ancora la relativa intestazione. Un episodio che non è solo simbolico, ma rappresenta una grave mancanza di rispetto verso il ruolo istituzionale del Consiglio e verso la cittadinanza”, dichiarano.

Il regolamento con la dicitura “Comune di Cosenza”

“Ancor più preoccupante è stato il rinvio, richiesto dal sindaco stesso, del Regolamento sul Garante del Verde. Il testo presentava incongruenze profonde – tra cui la previsione di pareri vincolanti e persino un diritto di veto per un organo consultivo – e riportava addirittura la dicitura “Comune di Cosenza“. Forse la nuova giunta Principe ci sta preparando alla città unica?”, prosegue la nota congiunta sottolineando che sarebbe: “un ulteriore errore che avrebbe potuto condurre all’approvazione di un atto formalmente intestato a un altro Comune.

“Tali episodi mettono in seria discussione la capacità amministrativa di una maggioranza che si era presentata come “esperta e navigata“. Al contrario, il Consiglio sembra ostaggio di una gestione frettolosa e superficiale, dove la quantità di delibere sembra prevalere sulla qualità dei contenuti. GenerAzione e Progressisti Democratici continueranno, dunque, a vigilare con attenzione, a leggere ogni documento e a segnalare gli errori, affinché il Consiglio comunale non si trasformi in un semplice passacarte, ma sia reale luogo di confronto democratico. Ci appelliamo dunque al sindaco perché vigili più e meglio sull’attività dei suoi delegati ed assessori, affinché episodi di questo genere non vengano più a ripetersi. Per quanto ci concerne continueremo a svolgere il nostro ruolo con scrupolo, rigore e responsabilità, vigilando attentamente sull’operato di questa amministrazione”.