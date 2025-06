Rende: mercoledì il primo Consiglio comunale, attesa per la nuova consiliatura targata Principe

RENDE – Dopo la proclamazione dei consiglieri comunali e dopo che il neo sindaco Sandro Principe ha trovato la quadra del cerchio per quanto la Giunta comunale, per mercoledì a Rende è stato convocato il primo Consiglio comunale. I primi atti saranno quelli della elezione del presidente del Consiglio e la surroga dei consiglieri entrati in Giunta.

Una consiliatura quella che inizierà ufficialmente mercoledì dalle tante aspettative, specie dopo due anni di commissariamento, in seguito allo scioglimento del Comune di Rende per infiltrazioni mafiose, aspettative seppur diverse sia per chi siederà tra i banchi della maggioranza come nel caso di Pierpaolo Iantorno, sia per chi siederà tra i banchi della opposizione, come nel caso di Gianluca Garritano.