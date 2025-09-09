Rende, le modifiche del bando per dirigente sono “incomplete”. Le associazioni si rivolgono ancora a Principe

- Advertisement -

RENDE – L’Unione Dirigenti Calabria ed il Comitato Pa Calabria si appellano nuovamente al sindaco di Rende, Sandro Principe in merito al bando per il reclutamento di un dirigente con l’art 110 del Tuel. A lui si erano già rivolti diversi giorni fa chiedendone la modifica, accolta dal primo cittadino ed effettuata. A lui infatti va il ringraziamento per l’azione intrapresa che, tuttavia, viene definita “insufficiente”.

Le modifiche effettuate, spiega L’Unione Dirigenti Calabria, affiancandosi all’appello lanciato dal Comitato Pa Calabria, non bastano “giacché non contengono le prescrizioni integrali del dlgs 165/2001 al comma 6 dell’art 19“.

“Basterebbe – chiedono i dirigenti – semplicemente fare un copia e incolla del succitato articolo per evitare una possibile impugnazione. Il comune di Rende è prestigioso e ha un sindaco altrettanto prestigioso. Confidiamo che le nostre sollecitazioni possano essere accolte nell’interesse generale e di una trasparenza che certamente interessa l’amministrazione comunale”.

Anche il Comitato Pa Calabria parla di “correzioni incomplete” secondo quanto si evince dal sito del Comune. “Esse, infatti, non riportano integralmente i commi 5 e 6 del dlgs 165/2001, penalizzando ad esempio quanti abbiano svolto o svolgano esperienze dirigenziali in ambito privato. L’amministratore delegato di una società privata di prestigio, non solo in Calabria, non potrebbe partecipare, nel mentre il dlgs 165 lo prevede. Tutto questo non può essere colpa del sindaco ma evidentemente di figure burocratiche approssimative” tuona il Comitato.

L’appello, dunque, è ancora una volta a Sandro Principe affinché si faccia “portavoce” di queste istanze “affinché tutto si svolga secondo la procedura, evitando impugnative non necessarie”.