HomeArea Urbana

Rende, le modifiche del bando per dirigente sono “incomplete”. Le associazioni si rivolgono ancora a Principe

L'Unione Dirigenti Calabria ed il Comitato Pa Calabria si appellano nuovamente al sindaco di Rende spiegando che quello che è stato fatto è "insufficiente" in quanto le modifiche "non contengono le prescrizioni integrali del dlgs 165/2001 al comma 6 dell'art 19"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE –  L’Unione Dirigenti Calabria ed il Comitato Pa Calabria si appellano nuovamente al sindaco di Rende, Sandro Principe in merito al bando per il reclutamento di un dirigente con l’art 110 del Tuel. A lui si erano già rivolti diversi giorni fa chiedendone la modifica, accolta dal primo cittadino ed effettuata. A lui infatti va il ringraziamento per l’azione intrapresa che, tuttavia, viene definita “insufficiente”.

Le modifiche effettuate, spiega L’Unione Dirigenti Calabria, affiancandosi all’appello lanciato dal Comitato Pa Calabria, non bastano “giacché non contengono le prescrizioni integrali del dlgs 165/2001 al comma 6 dell’art 19“.

“Basterebbe – chiedono i dirigenti – semplicemente fare un copia e incolla del succitato articolo per evitare una possibile impugnazione. Il comune di Rende è prestigioso e ha un sindaco altrettanto prestigioso. Confidiamo che le nostre sollecitazioni possano essere accolte nell’interesse generale e di una trasparenza che certamente interessa l’amministrazione comunale”.

Anche il Comitato Pa Calabria parla di “correzioni incomplete” secondo quanto si evince dal sito del Comune. “Esse, infatti, non riportano integralmente i commi 5 e 6 del dlgs 165/2001, penalizzando ad esempio quanti abbiano svolto o svolgano esperienze dirigenziali in ambito privato. L’amministratore delegato di una società privata di prestigio, non solo in Calabria, non potrebbe partecipare, nel mentre il dlgs 165 lo prevede. Tutto questo non può essere colpa del sindaco ma evidentemente di figure burocratiche approssimative” tuona il Comitato.

L’appello, dunque, è ancora una volta a Sandro Principe affinché si faccia “portavoce” di queste istanze “affinché tutto si svolga secondo la procedura, evitando impugnative non necessarie”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

10 agenti questura cosenza

Cosenza, nuovi agenti in servizio alla Questura per potenziare il controllo del territorio

Area Urbana
COSENZA - Hanno preso servizio nella giornata di ieri dieci nuovi agenti della Polizia di Stato presso la Questura di Cosenza. Si tratta di...
carabinieri controlli

Tenta la fuga per sottrarsi al controllo dei carabinieri, aveva 16 chili di marijuana

Calabria
REGGIO CALABRIA - I Carabinieri di Reggio Calabria, hanno arresatto un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pronto con...
corte di cassazione

Vacanza rovinata: “Costa” condannata in Cassazione: il caso partito dal Tribunale di Paola

Tirreno
PAOLA (CS) - Riconosciuto il danno da vacanza rovinata e la riduzione del prezzo per una coppia di viaggiatori. L'associazione Codici ha ottenuto un'importante...

Il tratto delle emozioni: la grafia di Lucio Battisti esaminata dal grafologo cosentino Cinerari

Area Urbana
COSENZA - "Il 9 settembre 1998 all’età di 55 anni ci lasciò per sempre Lucio Battisti, il più grande cantautore, musicista polistrumentista, produttore discografico...

Sanità negata, Anna Laura Orrico (M5S) presenta un esposto in Procura “diritti trasformati in...

Area Urbana
COSENZA - Come annunciato ieri, supportata dall'avvocato Giuseppe Lanzino, la deputata cosentina del movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico ha presentato un esposto alla...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37275Area Urbana22391Provincia19872Italia8028Sport3864Tirreno2940Università1462
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

B&B e case vacanze irregolari, scattano sanzioni per oltre 40mila euro

TROPEA (VV) - Sono 34 le strutture ricettive extralberghiere, b&b e case vacanze, risultate irregolari sul territorio di Tropea e dei comuni limitrofi emerse...
defibrillatore cardiaco extravascolare
Calabria

Impiantato defibrillatore cardiaco extravascolare, è la prima volta in Calabria

REGGIO CALABRIA - Grandi risultati arrivano in Calabria sul fronte della sanità. Per la prima volta nella nostra regione è stata eseguita con successo...
Unical AEIT 2025
Università

L’Unical all’AEIT 2025 ad Amantea: il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili...

AMANTEA (CS) - Il prossimo 10 settembre 2025 ad Amantea sarà oispitata la 117ª Conferenza Internazionale AEIT che torna in Calabria dopo 45 anni....
Anas traffico Controesodo A2
Italia

Esodo estivo, 330 milioni di veicoli in viaggio sulla rete Anas....

ROMA - Anche se per alcuni italiani le vacanze estive non sono ancora terminate, Anas tira le somme di questa stagione con un bilancio...
Calabria

Tridico all’ospedale di Reggio Calabria: «Mi è bastata un’ora per capire...

REGGIO CALABRIA - "Questa mattina sono stato al Pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria: un'ora di un lunedì qualunque trascorsa qui...
Calabria

Regionali, Salvini: «In Calabria puntiamo ad essere il primo partito. Vogliamo...

CATANZARO - Oggi è la giornata di Matteo Salvini in Calabria. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e leader della Lega oggi è...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA