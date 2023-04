Rende, le consigliere De Rose e Provenzano in visita alla casa di riposo comunale

RENDE (CS) – In occasione delle festività pasquali visita, nella casa di riposo Villa dei Fiori a Rende, delle consigliere comunali Marisa De Rose e Romina Provenzano.

Accompagnate da padre Luigi della parrocchia di Sant’Antonio da Padova, le consigliere si sono intrattenute con gli anziani ospiti della struttura comunale e, insieme a Sergio Crocco, presidente dell’associazione La Terra di Piero, hanno consegnato i gomitoli di lana necessari ad aderire alla costruzione di una coperta per l’iniziativa “Infibula Zero”, volta a sensibilizzare sul duro tema dell’infibulazione, pratica ancora in uso nella popolazione della Maasai.

Con il ricavato si andrà infatti a costruire una scuola a Matebete. “Una così nobile causa non poteva che essere sposata da questa amministrazione. Gli anziani ospiti del centro hanno subito accolto il nostro invito e aderito con entusiasmo alla iniziativa della Terra di Piero. Un modo per sentirsi ancora parte attiva della nostra comunità e per sostenere questa iniziativa benefica”, hanno affermato soddisfatte le consigliere De Rose e Provenzano.