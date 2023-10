Rende: lavori in corso nelle scuole, due locali adibiti ad aule per la ‘Stancati’

RENDE – La maggior parte dei plessi scolastici del territorio siano interessati da lavori, per la quasi totalità finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e le scadenze imposte dai programmi di finanziamento non consentono di procedere in maniera da non interferire con i periodi di attività didattica. A darne notizia è la segreteria del Comune di Rende che spiega “sono state individuate le soluzioni migliori, in funzione dell’attuale disponibilità patrimoniale dell’Ente”.

“In particolare, per dare risposta alle giuste esigenze degli alunni della Scuola Stancati, sono stati messi a disposizione due locali adibiti ad aule scolastiche, resi disponibili a seguito della ristrutturazione appena conclusa. In questi giorni sono in corso la pulizia dei locali e il trasloco del materiale necessario alle attività didattiche, in modo da consentire l’uso delle aule a far data dal 6 novembre prossimo. A seguito della conclusione dei lavori che interessano i diversi edifici scolastici si provvederà con celerità alla riconsegna degli spazi alle rispettive direzioni scolastiche”.