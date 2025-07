Rende, l’amministrazione Principe al lavoro su scuola e sport: «Pilastri fondamentali per lo sviluppo della città»

- Advertisement -

RENDE – Scuola e sport sono due dei fronti sui quali si sta concentrando l’azione della neo amministrazione comunale di Rende guidata dal sindaco Sandro Principe. A meno di un mese dall’insediamento ufficiale, la giunta sta già operando su due punti che definisce strategici. Obiettivo? “Dare risposte rapide ed efficaci alle esigenze della comunità, ponendo le basi per un futuro di crescita e benessere“ spiegano dal Comune di Rende.

La giunta dice di avere già da ora una “visione chiara e una concreta volontà di agire per il bene della comunità, mettendo al centro le scuole e lo sport come pilastri fondamentali per lo sviluppo di una Rende sempre più dinamica e attenta ai bisogni dei suoi cittadini”.

Rende, i progetti del Comune che riguardano la scuola

La road map è già tracciata: censire e comprendere a fondo le necessità di tutte le scuole di competenza comunale. Un’operazione di cui si sta occupando l’assessore Stefania Belvedere che coadiuvata dalla consigliera Marinella Castiglione, ha già avviato un fitto calendario di incontri con i dirigenti scolastici del territorio. “Questi dialoghi diretti sono fondamentali per avere una contezza precisa delle priorità e pianificare interventi mirati e tempestivi” spiegano ancora dal Comune.

Diversi i progetti in itinere che riguardano il mondo scolastico. Tra questi, la giunta sta lavorando all’introduzione del progetto “Frutta a merenda” nelle scuole di Rende, un’iniziativa volta a promuovere sane abitudini alimentari tra i più giovani. È in corso, in modo parallelo, anche la pianificazione del servizio di mensa scolastica, “con l’introduzione di ritocchi e miglioramenti rispetto agli anni scorsi, per garantire un servizio di qualità superiore” spiega ancora l’amministrazione guidata da Sandro Principe. Si lavora, inoltre, illustra la giunta, all’ottimizzazione e al potenziamento dei trasporti scolastici.

Le azioni messe in campo per lo sport

Sul fronte dello sport è sempre impegnata l’assessore Stefania Belvedere che si sta occupando della squadra della città, “riconoscendo il valore dello sport come veicolo di aggregazione sociale e promozione del territorio”. È per questo che sono in fase di avvio numerosi progetti in collaborazione con altre realtà sportive e associazioni presenti sul territorio. Obiettivo: “valorizzare le discipline, sostenere le società locali e offrire maggiori opportunità di pratica sportiva a tutti i cittadini, dai più giovani agli adulti”.