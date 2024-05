Rende: la pianista cosentina Maria Perrotta in concerto al TAU per “Meridiano Sud”

RENDE – Nuovo appuntamento con la grande musica classica per “Meridiano Sud”, la nuova stagione teatrale del Teatro Auditorium Unical. In cartellone mercoledì prossimo 29 maggio alle ore 20.30 il concerto della pianista Maria Perrotta. Studia a Cosenza, dov’è nata, con Antonella Barbarossa e si diploma con lode al Conservatorio di Milano con Edda Ponti.

Si perfeziona a Parigi, a Imola con Franco Scala e Boris Petrusanskij, in Germania con Walter Blankenheim e all’Accademia di Santa Cecilia a Roma con Sergio Perticaroli. Arricchisce la sua formazione con Cristiano Burato. Vive a Parigi. Si afferma in numerosi concorsi fra cui “Rina Sala Gallo” di Monza, Premio “Encore! Shura Cherkassky” (2008) e “J. S. Bach” di Saarbrücken (2004), premio quest’ultimo che la impone sulla scena pianistica come una significativa interprete bachiana, riscuotendo ampi successi di pubblico e di critica. Registra per Radio Tedesca, Rai, Sky Classica.

La sua incisione delle Variazioni Goldberg di Bach ottiene il favore della critica: 5 Stelle delle riviste “Amadeus” e “Musica”, 5 Stelle e Disco del Mese della rivista “Suonare News”, Premio della Critica 2012 promosso dalla rivista “Musica & Dischi”. Nel 2013 la Decca pubblica un CD con la registrazione dal vivo delle tre ultime Sonate di Beethoven che la rivista “Amadeus” premia con le 5 Stelle e sceglie come CD del mese di luglio 2014. Incide in esclusiva per Decca/Universal.

Presenterà le Variazioni Goldberg di J.S.Bach, opera monumentale, una vera e propria sfida. Lavora incessantemente sulla logica del linguaggio musicale, ma trascende continuamente e completamente il linguaggio stesso.