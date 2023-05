Rende, la neo vicesindaca Petrusewicz «su Manna creato un teorema»

RENDE – “Ho accettato questo incarico in una situazione difficile, ma è un lavoro di visione condivisa e quindi deve essere collettivo”. Sono le parole della neo vicesindaca di Rende, Marta Petrusewicz, pronucniate stamattina in municipio durante la riunione di giunta e maggioranza. “Ho già avuto conferma della vicinanza da parte di giunta e consiglieri di maggioranza che, in tal senso, si impegneranno con me per portare a termine il lavoro sin qui svolto dal sindaco Manna. Siamo alla realizzazione – ha proseguito Petrusewicz – di quanto già avviato e tracciato da questa amministrazione comunale”.

La vicesindaca, poi, esprime perplessità per: “il vero e proprio accanimento nei confronti di Manna: c’è un teorema dietro, ma c’è anche il pensare al meridione come un covo di malavitosi e corrotti, un pensare risalente addirittura alla legge Pica del post unità d’Italia. Ciò che avviene oggi per Rende, ha colpito e colpisce tantissime amministrazioni pubbliche nel Mezzogiorno impedendone il funzionamento amministrativo. Bisogna uscire da tali preconcetti, di cui è intriso anche il discorso della autonomia differenziata: vige ancora il clima del pregiudizio anti meridionale che giustifica dei provvedimenti che vanno contrari alla coesione nazionale e sociale. Ci si affida solo al giudizio dei procuratori, non più alla magistratura e ciò ad oggi è divenuta una regola. È un sistema malato che va scardinato”, ha concluso Petrusewicz.