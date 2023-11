Rende, la denuncia: «discarica a cielo aperto all’Unical tra rifiuti e topi»

RENDE (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sulle condizioni in cui versa una zona dell’Università della Calabria, allegandoci anche le foto:

“Cara redazione mi è capitato la settimana scorsa di assistere ad una seduta di laurea presso l’aula Caldora dell’Università della Calabria, parcheggio l’auto nei pressi della suddetta aula, in un parcheggio DELL’UNICAL, e mi ritrovo in un immondezzaio, topi di tutto e di più!!!!Per quando riguarda la pulizia l’Unical è senz’altro al primo posto”.