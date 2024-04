Rende, “la città dopo lo scioglimento”: il dibattito al Museo del presente

RENDE – La città dopo lo scioglimento dell’amministrazione comunale. E’ il tema dell’incontro in programma alle 18 di lunedì 8 aprile 2024 al Museo del presente di Rende. Politici, esponenti delle associazioni, dei sindacati e cittadini si confronteranno sul presente e sul futuro amministrativo della città dopo il terremoto generato dalla Commissione antimafia. L’evento è organizzato da AttivaRende e prevede la partecipazione dei docenti Unical Renato Rolli e Antonello Costabile, della deputata Anna Laura Orrico, del consigliere regionale Nicola Irto e del già consigliere comunale e regionale Mimmo Talarico. Modera la giornalista Daniela Ielasi.

«La città di Rende – è scritto in una nota degli organizzatori – da diversi mesi è governata da una triade commissariale nominata a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale decretato dal Ministero degli Interni. Le conseguenze sul piano amministrativo e politico sono rilevanti, nondimeno il rischio concreto di un definitivo scollamento tra cittadini e istituzioni. L’incontro in programma che vede insieme giuristi, sociologi, politici e cittadini, ha lo scopo di esplorare la natura dell’Istituto e dei suoi effetti, compresi gli spazi di partecipazione e agibilità democratica che è possibile rendere disponibili. L’occasione è altrettanto importante per verificare la capacità e la volontà della politica e dell’associazionismo civico di ricomporre il tessuto sociale cittadino gravemente compromesso dalle politiche amministrative di questi anni, e di rimettere in campo un dibattito democratico sul presente e futuro della città».