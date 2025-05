Rende, la candidata Sorrentino denuncia: «Affissione abusiva da chi si professa riformista»

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Si fa presto a dire decoro urbano, ma quando a deturpare la città con i manifesti elettorali é una lista a sostegno di un candidato a sindaco che fa di questo tema uno dei propri cavalli di battaglia, la cosa ci dovrebbe far un po’ riflettere!” A dirlo senza mezzi termini Erika Sorrentino, candidata al consiglio comune di Rende per GenerAzione: “stupita, ma non troppo dalla affissione selvaggia da parte della lista “riformista” a sostegno dell’unico candidato a sindaco che teme il confronto pubblico, sia esso televisivo, con gli altri aspiranti sindaci”.

“Vedere Rende imbrattata in più parti della città da manifesti elettorali ci dà tutta la misura di quanto le regole basilari dell’agire democratico in una comunità siano solo appannaggio di chi davvero crede nella res pubblica. Diverso il discorso per chi crede di essere al di sopra di ogni regola e si auto-incensa come pratica quotidiana”, ha proseguito Erika Sorrentino.

“Chi decide di scendere in campo per il bene comune della città dovrebbe essere d’esempio, di buono esempio per chi dovrà rappresentare in seno al consiglio comunale, massima espressione democratica della volontà popolare. Questo purtroppo accade quando la politica non nasce dal basso, non certo dal pluralismo delle idee, ma diviene mero strumento per interessi personalistici. Il rispetto del prossimo è alla base di ogni governo, così come il rispetto delle regole. Fortunatamente i cittadini sono esseri pensanti e capaci di vedere anche con i propri occhi che se si è così faciloni da praticare l’affissione selvaggia, chissà quali altre gesta indecorose si sarebbe in grado di compiere!

Noi di GenerAzione siamo il volto sano e pulito della città, persone scese in campo per stringente necessità di concorrere, insieme, al bene comune di questa città sempre con massima trasparenza, apertura, condivisione e, soprattutto, nella piena legalità. A chi non rispetta le regole diciamo di collegarsi al sito del comune di Rende e consultare l’albo pretorio per conoscere finalmente e sopratutto applicare le norme che regolamentano l’affissione. E ricordiamo a chi non ha dimestichezza con computer, digitalizzazione e affini che esiste anche la possibilità di consultare gli atti anche in forma cartacea!”, ha concluso la candidata al consiglio comunale di GenerAzione.