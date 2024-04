Rende, investe un bimbo con l’auto e per ‘lavarsi la coscienza’ gli dà 20 euro e va via

RENDE – A raccontare quanto accaduto è una mamma cosentina, su Facebook. Il fatto è accaduto a Commenda di Rende dove secondo quanto emerso una donna, a bordo di un’Audi, ha investito il figlio che era in sella alla sua bicicletta e, tranquillamente ha continuato a camminare. La donna spiega nel post, che suo figlio ha tentato di raggiungerla ma la conducente “ha ben pensato, da dentro la macchina, di dargli 20 euro“, forse per i danni arrecati alla bicicletta.

“La cerco per ridargliene 50” scrive ovviamente arrabbiata rispetto al gesto. Intanto il ragazzino, impaurito, è stato portato al Pronto soccorso per un controllo, in quanto non riusciva a muovere il piede. La donna ha spiegato di essere in possesso del numero di targa che è stato segnalato anche ai carabinieri. La conducente dell’Audi “non si è neanche degnata di verificare e, essendo un minore, di comprendere che stesse bene o che chiamasse un genitore, pensando di risolvere tutto con 20 euro”.