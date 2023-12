Rende, inquinamento campi elettromagnetici: «commissari si adoperino per la salute pubblica»

RENDE – “Oggi nella Città di Rende esiste un problema dovuto all’inquinamento da campi elettromagnetici, tema ambientale e di salute pubblica mai affrontato dalle precedenti amministrazioni”. A denunciarlo in una nota è Carmine Luca Ponzio, Commissario Cittadino del Comune di Rende.

“È insostenibile e non più tollerabile l’attuale situazione che rappresenta per tutta la comunità rendese una criticità importante. Le precedenti amministrazioni comunali degli ultimi vent’anni – spiega Ponzio – non hanno prodotto alcun regolamento dedito alla disciplina dell’insediamento e della localizzazione delle infrastrutture di comunicazione e delle antenne per la telefonia mobile, anzi, hanno concesso le autorizzazioni con troppa facilità senza tenere in considerazione l’ambiente e la salute pubblica. La poca attenzione al fenomeno dei campi elettromagnetici ha creato diverse criticità sul territorio date dai numerosi ripetitori presenti nel centro urbano e collocati in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado.

Auspico che i commissari straordinari producono si adoperino per salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente dando seguito sia all’adozione di un regolamento che disciplini le sorgenti di campi elettromagnetici sia al censimento di tutte le sorgenti, di alta e bassa frequenza, presenti sul territorio. Il progresso deve camminare di pari passo con la tutela della salute pubblica. Le criticità presenti sul territorio negli anni sono state denunciate dai comitati spontanei ai quali come Italexit siamo disponibili ad incontrare e siamo pronti ad attivarci per chiedere l’intervento dell’ARPACAL e del Codacons per garantire la difesa dei cittadini sia per la tutela della salute pubblica che dell’ambiente. In questa fase – conclude la nota – di vacatio normativa comunale invito gli uffici comunali a non rilasciare nuove autorizzazioni e i cittadini a denunciare, la salute è un bene prezioso da tutelare”.