RENDE – Incidente questa mattina a Rende, in via Modigliani precisamente a Sant’Agostino al bivio che conduce verso Saporito da una parte e dall’altra in direzione dell’immissione della 107 Silana Crotonese nei pressi dello stadio “Lorenzon”.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Fiat 600 rossa e una Toyota Yaris grigia. Nel sinistro pare ci sia una ferito lieve. Sul posto la polizia municipale per gli adempimenti di competenza e i sanitari del 118. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.