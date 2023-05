Rende: incidente nei pressi del centro commerciale, centauro finisce a terra

RENDE – Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato poco prima delle 10, questa mattina, a Rende, in via Sandro Pertini, nei pressi dell’ingresso al parcheggio coperto del centro commerciale. Coinvolta un’auto e una moto. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote, per cause in corso d’accertamento, è rovinosamente finito a terra ma non ha riportato gravi ferite.

Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi. Sul posto i vigili urbani, l’ambulanza della Misericordia di Cosenza e i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. Il centauro è stato soccorso e portato in ospedale per ulteriori accertamenti.