Rende, incendio nel deposito di un negozio di vendita pneumatici a Commenda

- Advertisement -

RENDE – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno del deposito di un noto esercizio commerciale che si occupa della vendita di penumatici a Commenda di Rende, in via Manin. Le fiamme hanno interessato, in particolare, solo il deposito dove erano conservate diverse gomme. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme, dopo aver visto il fumo nero e denso sprigionarsi dall’autorimessa (oltre al forte odore di bruciato), che si trova nel seminterrato di un palazzo e avvolgere tutta l’area.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza arrivati sul posto con due squadre. Hanno immediatamente spento le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area e la zona interessata dal rogo. In corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato l’incendio. Non si registrano feriti anche se le fiamme hanno provocato diversi danni proprio all’interno dell’autorimessa.