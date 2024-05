Rende: inaugurata la prima ‘tartufaia’, oltre 160 alberi di 7 specie forestali autoctone

RENDE – E’ stata inaugurata questa mattina, sui terreni adiacenti l’Università della Calabria in uso al Crea, di proprietà della Provincia di Cosenza, la prima tartufaia con oltre 160 alberi appartenenti a sette diverse specie forestali autoctone, accessibile anche alle persone con problemi di vista grazie alla stretta collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

A dirlo è la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro che spiega come un’altra ragione di gioia e di orgoglio “è stata la presenza degli istituti agrari e alberghieri della provincia di Cosenza, che sono scuole professionali su cui sto puntando molto, in quanto rappresentano un punto fermo e di forza che va sempre più sviluppato per valorizzare le nostre peculiarità”.

“La Provincia di Cosenza – continua – investe su un patrimonio di enorme valore: natura, cultura e formazione, che significa capacità di generare turismo e di offrire ospitalità e ristorazione di eccellenza. Il tartufo è un’avanguardia della nostra regione e può essere anche elemento di sviluppo turistico. Perciò non può e non deve mancare la vicinanza dell’istituzione”.