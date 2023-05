Rende, in Comune c’è un team che offre aiuto a famiglie e imprese indebitate

RENDE (CS) – Nel comune di Rende c’è un servizio veramente importante che è quello dell’Organismo di Composizione della Crisi. Attraverso questo servizio c’è la possibilità per famiglie ed imprese di essere assistiti nel caso in cui si hanno debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate, banche e finanziarie.

E’ una attività portata avanti dal 2018 dal professore Luca Barbuto e dall’avvocato Laura Migliori coadiuvati naturalmente da un team di giovani esperti in una materia delicata. E dal Tribunale di Cosenza arriva una notizia che riesce a far comprendere meglio il peso che questo Organismo oramai ha assunto nel tessuto sociale di una città importante come quella di Rende.

Ma veniamo alla notizia. Il Tribunale di Cosenza ha omologato un piano del consumatore, presentato da un cittadino residente a Rende, il quale, proprio in virtù dell’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi presente all’interno dello stesso comune, è riuscito ad ottenere un consistente abbattimento del proprio debito con l’ulteriore vantaggio di poter pagare il residuo con una lunga dilazione.

Il debito di questa famiglia (che naturalmente ha voluto mantenere il massimo riservo) che aveva maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e nei riguardi di varie finanziarie e banche era elevato, debiti assunti per varie vicissitudini personali tra questi l’aiuto economico da dare ai figli per sostenerli nel loro percorso di studi.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Migliori e dal professore Barbuto che hanno spiegato meglio “siamo riusciti ad ottenere questo risultato grazie alla predisposizione di un piano successivamente omologato dal Tribunale che ha ridotto il debito nella misura del 50% da euro 60.000,00 ad euro 30.000,00, dilazionati in cinque anni. Già in precedenza abbiamo ottenuto altri significativi interventi che, avevano determinato importanti riduzioni del debito, come per esempio, da euro 120.000,00 ad euro 50.000,00, ed in diversi casi raggiunto la sospensione delle procedure esecutive, in particolare del pignoramento sulla prima casa”. Indubbiamente un piccolo grande sollievo in situazioni che senza l’aiuto di professionisti di questa materia non sono semplici da affrontare.

E ancora, i responsabili dell’Occ del Comune di Rende, appartenenti al Foro di Cosenza, riferiscono che oggi “esistono validi strumenti di risoluzione del debito, purtroppo ancora poco noti alla popolazione, e per i quali è necessaria una maggiore divulgazione, che consentono a famiglie, professionisti, imprese di superare la crisi economica e finanziaria sfuggendo di precipitare in un baratro senza via di uscita”.