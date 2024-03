Rende, in arrivo ‘Esperienze D.M’, le star del web per il Tirreno Festival

RENDE (CS) – Sono tra i personaggi più amati del web, stiamo parlando di: Awed, Riccardo Dose e Dadda. Questi tre giovani stanno girando per tutti i teatri italiani, riscuotendo grandi consensi e sold out e, il 24 marzo 2024, alle ore 17:30, approderanno al teatro Garden per un fuori abbonamento della kermesse Tirreno Festival, curata da Alfredo De Luca, con il cofinanziamento della Regione Calabria.

Proporranno un dei format più seguiti sul web: “Esperienze D.M. – Il format”, in cui

commentano diverse storie di vita ritenute particolari. Punto di forza di questo gruppo, è la loro grande capacità di improvvisare, mixata alle loro personalità completamente diverse ma che hanno un gran feeling che il pubblico percepisce sin da subito. Mai spettacoli uguali, non esistono copioni; salgono sul palco, accendono la telecamera ed inizia il loro spettacolo.

A loro, oltre il personale talento, va riconosciuto soprattutto il merito di riuscire nell’impresa poco scontata di condurre tantissimi giovani e adolescenti a teatro, luogo sempre meno frequentato da questo target. Sale l’attesa anche per lo spettacolo “Balcone a 3 piazze” di Biagio Izzo, che andrà in scena il 26 marzo. Show inizialmente programmato per il 19 marzo ma posticipato per impegni televisivi dell’attore.