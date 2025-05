Rende: il vento socialista e la debacle del PD. Bilotti «non è il risultato che speravamo, continueremo a esserci»

- Advertisement -

RENDE – Se Atene piange (Ghionna e il centrodestra) Sparta certamente non ride. Parliamo di Giovanni Bilotti, giovane candidato fortemente voluto dal Pd che esce sonoramente sconfitto dalla tornata elettorale. A sostenere il giovane ingegnere c’erano anche diversi esponenti di quel laboratorio Civico di Marcello Manna (ex sindaco della città) che avevano sposato il progetto che vedeva la candidatura di un giovane, impegnato da sempre nel sociale che, nonostante la sua prima esperienza nel “mondo” della politica aveva accettato la sfida con entusiasmo.

In campo Bilotti ha messo tanto entusiasmo, voglia di cambiamento con idee concrete e moderne. Il suo moto era innovare e (ri)generare. Entrerà comunque in consiglio comunale come consigliere ma chi esce sconfitto da queste elezioni è sicuramente il Pd (che ha raccolto poco più di mille voti) e, come detto, quella serie di esponenti del Laboratorio Civico che ne avevano appoggiato la candidatura.

Il Partito democratico si è dovuto inchinare ed ha preso atto del ritorno dirompente di quel socialismo che si è affermato non solo a Rende con Sandro Principe, ma anche con Pino Aieta a Cetraro e Roberto Perrotta a Paola: tre volti comunque noti, tre politici di lungo corso nel solco della rinnovata tradizione socialista. Senza dimenticare che il sindaco di Cosenza è il socialista Franz Caruso.

Giovanni Bilotti «grazie a chi ha scelto di darci fiducia»

Giovanni Bilotti il suo lo ha comunque fatto e gli va dato merito di aver messo in campo una serie di proposte innovative per il rilancio di Rende. Questa mattina il suo messaggio sull’esito delle elezioni dove ha ringraziato elettore, candidati consiglieri e tutto il suo staff « con il cuore colmo di gratitudine, vogliamo dire grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto, accompagnato, ascoltato e incoraggiato in queste settimane intense, vere, straordinarie».

«Grazie – ha aggiunto – a chi ha scelto di darci fiducia, a chi ha creduto in un progetto nato dal basso, costruito con idee concrete, volti sinceri e una voglia autentica di dare un’alternativa reale a Rende. Ogni stretta di mano, ogni sguardo, ogni parola sccmbiata ci ha ricordato quanto sia importante esserci. E anche se il risultato non è stato quello che speravamo, siamo profondamente orgogliosi del cammino fatto, del consenso raccolto, dell’energia costruita insieme. Continueremo a esserci. Con la stessa determinazione, con lo stesso spirito di servizio, con ancora più consapevolezza. Perché l’amore per questa città non si misura in una tornata elettorale, ma nella costanza con cui si continua a crederci.

Il nostro impegno non finisce qui

E Bilotti si concede spiegando che «il nostro impegno non finisce qui. Proseguirà ogni giorno, con chiunque vorrà camminare al nostro fianco per costruire un futuro più giusto, più attento, più vicino alle persone. Grazie a chi c’è stato. A chi ci ha creduto. A chi continuerà a esserci».