HomeArea Urbana

Rende, il ritorno a scuola inizia con i servizi essenziali operativi. Il Comune: «Si cambia dopo un decennio»

Servizi fondamentali come il trasporto e la mensa scolastica pienamente operativi su tutto il territorio comunale da subito. Un risultato frutto del lavoro di squadra spiega il Comune che dà un "segnale di profonda attenzione verso le esigenze delle famiglie e degli studenti"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – A Rende, il rientro a scuola quest’anno sarà diverso. Non solo il suono della prima campanella, ma con l’attivazione dei principali servizi che dopo un decennio, come fa sapere l’amministrazione guidata da Sandro Principe, saranno tutti funzionanti fin dal primio giorno di scuola. “Il segno tangibile di un impegno rinnovato da parte della nuova amministrazione comunale che ha fatto della volontà, del lavoro e del dinamismo gli ingredienti principali per restituire alla comunità servizi essenziali che mancavano da oltre un decennio” dice il Comune in una nota.

Il servizio di refezione scolastica, in particolare, avrà inizio lunedì 15 settembre 2025 per l’Istituto Comprensivo Rende Centro, e martedì 16 settembre per gli altri Istituti Comprensivi. Per qualsiasi informazione, dice il Comune, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rende in Piazza San Carlo Borromeo, 1, o contattare i numeri telefonici 0984.8284355 e 0984.8284356.

“Questa iniziativa non è solo una dimostrazione di efficienza, ma anche un segnale di profonda attenzione verso le esigenze delle famiglie e degli studenti. – aggiunge l’amministrazione comunale – Rendere i servizi scolastici completi fin da subito significa garantire un avvio sereno e organizzato dell’anno, facilitando la vita quotidiana dei cittadini e ponendo le basi per un percorso educativo più efficiente. È un passo avanti significativo che proietta Rende verso un futuro in cui il benessere e lo sviluppo dei servizi per la comunità sono una priorità assoluta”.

Un risultato di grande importanza che”testimonia la sinergia tra i vari attori coinvolti. – spiega ancora il Comune – È un vero e proprio lavoro di squadra che ha visto la stretta collaborazione tra gli uffici scolastici, il dottor Gianfranco Salerno, la dirigente Adele Sauro, l’assessore all’istruzione Stefania Belvedere e la consigliera con delega all’istruzione Marinella Castiglione. L’obiettivo è stato chiaro fin da subito: – conclude – garantire che dal primo giorno di scuola, servizi fondamentali come il trasporto e la mensa scolastica fossero pienamente operativi su tutto il territorio comunale“.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bambina salvata ispettore Reda

Rende, poliziotto eroe e vigili del fuoco salvano una bimba di 1 anno rimasta...

Area Urbana
RENDE - Una tragedia sfiorata in una calda mattina di fine estate grazie solo al provvidenziale intervento dell'ispettore di Polizia Reda Massimiliano ed al...
Tridico Fratelli D'Italia

Fratelli d’Italia, bordata a Tridico: «ha mandato in dissesto i conti dello Stato. Vuole...

Calabria
COSENZA - Il clima politico in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria inizia a scaldarsi e volano bordate. Da una parte il Presidente...
Mister Italia 2025

Emilio e Tommaso volano in finale. I due giovani cosentini a caccia del titolo...

Provincia
COSENZA - Mister Italia 2025: Emilio Viapiana di Rose e Tommaso Vairo di Fuscaldo a caccia del titolo. Entrambi, infatti, hanno superato lo scoglio della prefinale...

Cinquefrondi, intimidazione al sindaco Conia. Incendio sui terreni di famiglia: «Non mi avete fatto...

Calabria
CINQUEFRONDI (RC) - Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia è stato vittima di un atto intimidatorio. Un incendio ha colpito...
Antica Pizzeria Da Michele

L’Antica Pizzeria da Michele a Cosenza. Giovedì l’apertura del “Tempio sacro della pizza”: oltre...

Area Urbana
COSENZA - Giovedì 4 settembre, l’Antica Pizzeria Da Michele apre le porte della sua sede di Cosenza. L'Antica Pizzeria partenopea è una pizzeria storica...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37133Area Urbana22295Provincia19801Italia8008Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Cinquefrondi, intimidazione al sindaco Conia. Incendio sui terreni di famiglia: «Non...

CINQUEFRONDI (RC) - Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia è stato vittima di un atto intimidatorio. Un incendio ha colpito...
Calabria

Occhiuto ricorda la vertenza Abramo Customer Care: «Salvati mille posti di...

CATANZARO - "Vi racconto una storia... C'erano mille famiglie calabresi che rischiavano di perdere tutto. Oggi quelle famiglie hanno ritrovato serenità". Erano le famiglie...
Calabria

Tentavano di rubare cavi elettrici e materiale in rame nella futura...

VILLA SAN GIOVANNI (RC) - Tentavano di asportare cavi elettrici e materiale in rame dall’ex Hotel “Plaza” di Villa San Giovanni, ma sono stati...
Ionio

Corigliano Rossano, perdite d’acqua in zona San Francesco: il Comune chiarisce...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il Comune di Corigliano Rossano in una nota puntualizza che la perdita d'acqua che si registra da qualche giorno in...
Calabria

Minacce e richiese di soldi alla mamma e alla nonna. Divieto...

CATANZARO - È scattato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla mamma e alla nonna nei confronti di un 37enne di Strongoli, nel crotonese,...
Calabria

Il comandante della Guardia costiera incontra i colleghi aggrediti in mare...

ROMA - Il Comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, accompagnato dal vice comandante generale, ammiraglio ispettore Sergio Liardo e dal direttore marittimo della...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA