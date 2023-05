Rende, il presidente della Croce Rossa Italiana consegna la bandiera al sindaco

RENDE (CS) – Visita stamane a Rende, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, della delegazione provinciale in municipio. Antonio Schettini, presidente Croce Rossa Italiana di Cosenza ODV, ha consegnato al sindaco Marcello Manna, accompagnato dal vicesindaco Annamaria Artese e dall’assessore Domenico Ziccarelli, la bandiera per la ricorrenza dei 159 anni dalla fondazione della associazione di volontariato.

“Un legame ormai consolidato -ha sottolineato il primo cittadino- quello tra la nostra città e la Croce Rossa. Non a caso la sede provinciale si trova proprio a Rende e i volontari della Cri hanno dato un contributo fondamentale durante l’emergenza Covid spendendosi alacremente per l’intera area urbana”.

La ricorrenza si inserisce al termine di un lungo periodo di straordinario impegno e fatica che dai primi momenti dell’emergenza sanitaria, passando per il sisma turco siriano e il conflitto in Ucraina ha visto la Croce Rossa sempre in prima linea.

La bandiera della Croce Rossa sarà esposta fuori dal palazzo comunale: “quale segno tangibile che sottolinea non solo la potenza umanitaria dell’Emblema di Croce Rossa, ma anche importanza del ruolo ausiliario che la Cri ha rispetto agli enti pubblici”, ha dichiarato Schettini.

Il municipio sarà inoltre illuminato di rosso: “è per noi motivo di orgoglio che la Croce Rossa sia parte così fondante della nostra comunità nelle attività di vicinanza ai più vulnerabili. La sinergia tra istituzioni e associazioni di volontariato significa per noi condividere con i cittadini progetti in grado di modellare la città del futuro seguendo in modello di democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, significa soprattutto intraprendere nuovi percorsi di cittadinanza attiva scevri finalmente da quella politica puramente assistenzialistica che ha sinora predominato”, ha concluso Manna.