Rende: il Gruppo iGreco premiato per l’impresa che unisce sanità, territorio e identità

RENDE (CS) – Nell’ambito di un evento svoltosi presso l’Hotel Ariha di Rende, che si è caratterizzato per il grande elogio rivolto dagli imprenditori Avv. Giancarlo Greco e Tommaso Greco del gruppo iGreco al team presente all’interno dell’azienda, sottolineando il valore del contributo di tutti i collaboratori ed evidenziando l’importante sinergia tra i suoi membri, fondamentale per il successo dell’attività,

prima del taglio di torta e alla presenza di tutta la famiglia Greco, i Direttori dei Dipartimenti della Federiciana Università Popolare, rappresentati dall’Avv. Filomena Falsetta, Direttore del Dipartimento “Diritti e Doveri, Ricerca e Sperimentazione Democratica”, e dal Cav. Pasquale Giardino, Direttore del Dipartimento “Cerimoniale Onorificenze ed Araldica Federiciana”, hanno proceduto al conferimento di una targa al Gruppo iGreco, con la seguente motivazione: “per aver generato impresa con la forza dell’unità familiare che, attraverso i raggi dell’imprenditoria sanitaria, agroalimentare, ricettiva e ambientale, va ad illuminare ogni sfera sociale, curando quella fonte di progresso, innovazione e vita”.

Progettualità e valorizzazione delle risorse sono i due elementi chiave che contraddistinguono il Gruppo, consentendogli di rispondere efficacemente ai bisogni della comunità calabrese – ha affermato Falsetta nel corso del suo intervento.

I raggi del loro intervento sono da sempre proiettati in quei settori strategici per lo sviluppo del nostro territorio, come quello agroalimentare, ricettivo e sanitario.

Relativamente a quest’ultimo, v’è da dire che l’apertura del nuovo “reparto di Urologia” presso il Sacro Cuore di Cosenza rappresenta una fonte d’innovazione, competenze, professionalità e vita, alla quale i cittadini possono attingere restando nel proprio territorio.

Un potente strumento, dunque, che contrasta efficacemente la migrazione dei pazienti e le lunghe liste d’attesa.

Ed è proprio nel momento in cui si consente ai pazienti di raggiungere, con i piedi sulla propria terra quel benessere non soltanto in termini di salute, ma anche culturale e sociale, e quindi di trarre beneficio dalle proprie radici, senza dover ricorrere a modelli o a fonti esterne, o senza dover ricercare altrove ciò che in fondo già si possiede, ebbene, proprio in quel punto nasce la vera impresa, nasce il sole, nasce, dunque, iGreco. Il Gruppo è riuscito, infatti, a comprendere appieno le caratteristiche del territorio, le sue risorse umane, le sue potenzialità, ma anche le sue criticità, individuando quelle aree di intervento più promittenti e trasformandole in attrattiva, investimenti, posti di lavoro, sostenibilità ambientale, rafforzando quel senso di identità territoriale, e producendo, pertanto, “valore sociale”.

Al centro della loro opera, l’unità familiare, che è stata determinante per il Gruppo nella gestione e nella governance dell’azienda, contribuendo alla salute e alla vitalità della democrazia. Falsetta ha poi portato al pubblico presente i Saluti del Rettore della Federiciana Università Popolare Prof. Salvatore Maria Mattia Giraldi, il quale “auspica in un futuro dialogo e in un impegno fattivo nell’umanizzazione della sanità calabrese.”

Infine, la consegna della targa da parte di Giardino e Falsetta all’Avv. Giancarlo Greco come riconoscimento al Gruppo iGreco “per aver consentito al territorio di dotarsi di luce propria”.