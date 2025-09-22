Rende: il circolo Auser compie 10 anni «impegno collettivo, solidarietà e difesa dei diritti»

- Advertisement -

RENDE – Dal 2015 al 2025: dieci 10 anni fa nasceva il circolo Auser di Rende, un gruppo di persone unite dal desiderio di costruire uno spazio di incontro solidale, aperto, attivo sul territorio. Un progetto che si è trasformato in una realtà viva, concreta, resistente. “Abbiamo camminato accanto agli anziani – e non solo – offerto ascolto, compagnia e supporto concreto. Abbiamo promosso cultura, socialità, partecipazione e soprattutto non siamo stati fermi quando c’era da difendere un diritto”.

“Quando siamo stati sfrattati dalla nostra sede non ci siamo arresi: abbiamo alzato la testa e ci siamo mobilitati. Tre mesi di lotta, incontri, presidi e determinazione collettiva ci hanno restituito un luogo nostro, conquistato con la forza della comunità. Sapevamo che una sede non è solo un edificio, è un presidio civile, sociale e democratico”.

“In questi dieci anni abbiamo socializzato saperi, opportunità di conoscenza, coltivato senso critico e cittadinanza attiva, promosso la cultura dei diritti, dell’inclusione, della libertà; abbiamo detto no alla privatizzazione della sanità pubblica difendendo con forza il diritto universale alla cura; abbiamo preso posizione contro ogni forma di guerra, convinti che la pace si costruisca giorno per giorno scegliendo da che parte stare”.

“Il nostro circolo è fatto di persone vere, volontari e volontari che donano tempo, cuore e competenze; da cittadini che trovano in Auser una casa accogliente in cui continuare ad imparare, sentirsi ascoltati e valorizzati; abbiamo attraversato momenti difficili ma non ci siamo mai scoraggiati: siamo ancora qui più forti e determinati di prima. Nel festeggiare questi dieci anni, oggi, in questo momento così complesso, sentiamo di dover lanciare un appello: rafforziamo il nostro impegno civico e sociale e difendiamo insieme la sanità pubblica, i beni comuni, la pace e la libertà collettiva. In un tempo in cui cresce la solitudine, la disuguaglianza, la limitazione dei diritti conquistati faticosamente da generazioni di combattenti, è fondamentale restare uniti e attivi, poiché l’esercizio della libertà non è un privilegio, è un diritto che si difende insieme ogni giorno. Grazie a chi ci ha accompagnato in questo cammino, ai nostri soci soprattutto, a chi ci sostiene, a chi ci crede. Circolo Auser avanti per altri 10 anni (e più) di impegno, solidarietà e resilienza”.

La festa per i 10 anni del Circolo Auser di Rende si terrà mercoledì 24 settembre dalle 17:30 in viale dei Giardini. Prevista l’esibizione della banda musicale “Città di Rende” e ai festeggiamenti parteciperò il sindaco Sandro Principe e l’assessore al Welfare, Ielasi.