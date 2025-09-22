HomeArea Urbana

Rende: il circolo Auser compie 10 anni «impegno collettivo, solidarietà e difesa dei diritti»

Il Circolo Auser – Università della Libera Età è una realtà viva, concreta e resistente «persone vere, volontari e volontari che donano tempo, cuore e competenze»

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – Dal 2015 al 2025: dieci 10 anni fa nasceva il circolo Auser di Rende, un gruppo di persone unite dal desiderio di costruire uno spazio di incontro solidale, aperto, attivo sul territorio. Un progetto che si è trasformato in una realtà viva, concreta, resistente. “Abbiamo camminato accanto agli anziani – e non solo – offerto ascolto, compagnia e supporto concreto. Abbiamo promosso cultura, socialità, partecipazione e soprattutto non siamo stati fermi quando c’era da difendere un diritto”.

“Quando siamo stati sfrattati dalla nostra sede non ci siamo arresi: abbiamo alzato la testa e ci siamo mobilitati. Tre mesi di lotta, incontri, presidi e determinazione collettiva ci hanno restituito un luogo nostro, conquistato con la forza della comunità. Sapevamo che una sede non è solo un edificio, è un presidio civile, sociale e democratico”.

“In questi dieci anni abbiamo socializzato saperi, opportunità di conoscenza, coltivato senso critico e cittadinanza attiva, promosso la cultura dei diritti, dell’inclusione, della libertà; abbiamo detto no alla privatizzazione della sanità pubblica difendendo con forza il diritto universale alla cura; abbiamo preso posizione contro ogni forma di guerra, convinti che la pace si costruisca giorno per giorno scegliendo da che parte stare”.

“Il nostro circolo è fatto di persone vere, volontari e volontari che donano tempo, cuore e competenze; da cittadini che trovano in Auser una casa accogliente in cui continuare ad imparare, sentirsi ascoltati e valorizzati; abbiamo attraversato momenti difficili ma non ci siamo mai scoraggiati: siamo ancora qui più forti e determinati di prima. Nel festeggiare questi dieci anni, oggi, in questo momento così complesso, sentiamo di dover lanciare un appello: rafforziamo il nostro impegno civico e sociale e difendiamo insieme la sanità pubblica, i beni comuni, la pace e la libertà collettiva. In un tempo in cui cresce la solitudine, la disuguaglianza, la limitazione dei diritti conquistati faticosamente da generazioni di combattenti, è fondamentale restare uniti e attivi, poiché l’esercizio della libertà non è un privilegio, è un diritto che si difende insieme ogni giorno. Grazie a chi ci ha accompagnato in questo cammino, ai nostri soci soprattutto, a chi ci sostiene, a chi ci crede. Circolo Auser avanti per altri 10 anni (e più) di impegno, solidarietà e resilienza”.

La festa per i 10 anni del Circolo Auser di Rende si terrà mercoledì 24 settembre dalle 17:30 in viale dei Giardini. Prevista l’esibizione della banda musicale “Città di Rende” e ai festeggiamenti parteciperò il sindaco Sandro Principe e l’assessore al Welfare, Ielasi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Occhiuto-e-Cateno-De-Luca

‘Sud chiama Nord’, nasce l’intesa Occhiuto-Cateno De Luca: «centrodestra a trazione meridionale»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Credo che per Sud chiama Nord e per l'intero centrodestra nazionale, questa sia un'alleanza strategica. Nel centrodestra è utile che ci...
parafarmacia e farmacia

Rubata la cassa automatica in una parafarmacia: furti in aumento a Lamezia

Calabria
LAMEZIA TERME – Furto in pieno centro questa mattina intorno alle 5:30, ai danni di una parafarmacia situata in via Piave a Lamezia Terme...
Acqua sorical contatore

La nuova sfida di Sorical: singolarizzare le utenze idriche condominiali. Bolletta dell’acqua più equa...

Calabria
COSENZA - Bolletta dell'acqua più chiara, consumi sotto controllo e maggiore responsabilità individuale. Sono questi gli obiettivi della campagna che Sorical, in collaborazione con...
anas rallentare

Disagi sul tratto cosentino dell’A2: code tra Cosenza e Rogliano in direzione Sud

Provincia
COSENZA - Disagi per gli automobilisti in transito sulla "A2" Autostrada del Mediterraneo in direzione Sud. Il traffico è bloccato a causa di un...

Alzheimer in Calabria, aumentano pazienti e caregiver: oltre il 74% accudito da un figlio

Calabria
Domenica 21 settembre è stata la Giornata mondiale dell'Alzheimer: i dati forniti da pazienti e caregiver in Calabria restano comunque in aumento. Proprio questi...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37420Area Urbana22528Provincia19925Italia8038Sport3878Tirreno2969Università1471
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

parafarmacia e farmacia
Calabria

Rubata la cassa automatica in una parafarmacia: furti in aumento a...

LAMEZIA TERME – Furto in pieno centro questa mattina intorno alle 5:30, ai danni di una parafarmacia situata in via Piave a Lamezia Terme...
anas rallentare
Provincia

Disagi sul tratto cosentino dell’A2: code tra Cosenza e Rogliano in...

COSENZA - Disagi per gli automobilisti in transito sulla "A2" Autostrada del Mediterraneo in direzione Sud. Il traffico è bloccato a causa di un...
Area Urbana

Rende: cittadini approfittano dei social del sindaco e segnalano «rifiuti, degrado...

RENDE - Dopo la comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Rende riguardo alle nuove attività di spazzamento in alcune zone del territorio, i cittadini...
pronto-soccorso-rossano
Ionio

Pronto soccorso Rossano, ASP di Cosenza ricostruisce il caso del minore:...

COSENZA – Nessuna trascuratezza e nessun ritardo nei soccorsi. L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza interviene per ricostruire i fatti riguardanti il caso di un...
vincenzo capellupo - roberto occhiuto
Calabria

“Policlinico inesistente”, CISL Medici ricorre al TAR: «Occhiuto concentra tutte le...

CATANZARO – La CISL Medici ha presentato un ricorso al TAR contro il decreto con cui l’ex presidente e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto,...
Area Urbana

Settembre Rendese: Villaggio Europa gremito per Federico Moccia e Bianca Atzei

RENDE – Da una parte all'altra del territorio rendese, prosegue la kermesse culturale organizzata dal Comune di Rende, sotto la direzione artistica di Alfredo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA