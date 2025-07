Rende, il centrodestra «saremo vigili e attenti, in un confronto serrato ma sempre trasparente»

- Advertisement -

RENDE – «l nostro esserci astenuti dal voto sulle linee programmatiche del sindaco, pur essendo formalmente un atto di “opposizione”, vuole avere un significato politico costruttivo motivato dalla volontà di favorire un clima di collaborazione istituzionale». È quanto scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunale di minoranza Ghionna, Garritano, Galassi, Monaco, Trombino in riferimento all’approvazione delle linee programmatiche del neo sindaco Sandro Principe approvate ieri nel secondo consiglio comunale.

«Non votare contro – scrivono -, ma neppure a favore, ha il preciso significato di segnalare una posizione di vigilanza e autonomia critica, senza ostacolare l’avvio del mandato del sindaco. Abbiamo voluto così dimostrare un segnale di responsabilità verso la città. Riteniamo che la forma in politica sia anche sostanza. Pur stigmatizzando le differenze e le divergenze di vedute sulle principali materie di competenza dell’amministrazione, chiediamo con fermezza che il Consiglio comunale sia costantemente informato di tutte le singole azioni intraprese dalla Giunta. Riteniamo infatti imprescindibile aprire un confronto serrato e trasparente, evitando qualsiasi colpo di mano che possa compromettere la dialettica democratica e la partecipazione consiliare».

«Al tempo stesso, riteniamo necessario che vengano definiti e comunicati i parametri di misurabilità del lavoro amministrativo, così da consentire un monitoraggio oggettivo e trasparente dei risultati e garantire la massima chiarezza nei confronti del Consiglio e della cittadinanza. L’apertura al PSA ci sembra un buon segnale, anche in linea anche con le nostre posizioni espresse in campagna elettorale. Bisognerà capire adesso cose ne pensano i comuni confinanti che hanno già approvato i loro piani urbanistici. Qui si misurerà la leadership politica del comune di Rende sul territorio. Ad oggi al netto di Cosenza che non riesce ad approvare il suo Piano ormai da decenni, gli altri hanno già cristallizzato le loro strategie urbanistiche. Le rimetteranno in discussione?»

«Sul tema dei trasporti invece continuiamo ad essere favorevoli ad un sistema di trasporto su gomma elettrico, sostenibile e ad alta frequenza, con corsie dedicate, che eviti cantieri invasivi e blocchi prolungati alla città. Su energia e ambiente saremo estremamente vigili e attenti, pronti a monitorare ogni scelta per garantire sostenibilità e tutela del territorio. Osserviamo che su questi temi la proposta della maggioranza appaia un po’ approssimativa e delle maglie troppo larghe. Chiederemo a tutti gli assessori e al signor Sindaco – concludono – di relazionare puntualmente al Consiglio comunale sullo stato dell’arte dei singoli assessorati, fornendo un quadro chiaro e aggiornato delle attività in corso e dei progetti avviati».