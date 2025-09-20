HomeArea Urbana

Rende, i Gipsy King by Pablo Reyes incantano una piazza strapiena con il live omaggio a Modugno FOTO-VIDEO

Migliaia di persone hanno invaso il Borgo Antico per il concerto dei Gipsy King by Pablo Reyes: un omaggio emozionante a Domenico Modugno che ha trasformato Piazza degli Eroi in un grande palcoscenico di musica e memoria

RENDE – Pablo Reyes, storica voce, chitarra e leader dei Gipsy King, che ha portato in giro per il mondo una lunga tradizione di musica flamenco, con il suo live ha incantato ieri sera Piazza degli Eroi strapiena di gente. Il centro storico di Rende si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, gremito all’inverosimile da una folla entusiasta che ha cantato e ballato senza sosta. Migliaia di persone hanno invaso il borgo antico per assistere a una delle serate più suggestive della 60ª edizione del Settembre Rendese, un live che resterà nella memoria collettiva: quello dei Gipsy King by Pablo Reyes, protagonisti di un concerto travolgente e carico di emozioni.

Volare e L’omaggio a Modugno di Pablo Reyes

La band ha reso omaggio a Domenico Modugno, figura iconica della musica italiana e protagonista della prima edizione del festival. Un tributo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal direttore artistico Alfredo De Luca, che ha riportato indietro nel tempo, rievocando la magia dell’inaugurazione del Settembre Rendese e il suo legame indissolubile con la grande tradizione musicale.

Gipsy King by Pablo Reye Cultura gitana e melodia italiana

Sul palco, il gruppo guidato da Pablo Reyes, membro fondatore degli originali Gipsy Kings, ha saputo conquistare il pubblico con un intreccio di sonorità gitane e melodie italiane. Momento clou della serata, l’esecuzione di Bamboleo, che si è fusa con le strofe immortali di Nel blu dipinto di blu, proiettando l’eredità di Modugno in una dimensione internazionale e senza tempo.

Il riconoscimento a Pablo Reyes

Prima dell’inizio dello show, il sindaco Sandro Principe ha accolto ufficialmente Pablo Reyes, conferendogli il Premio Speciale della 60ª edizione del Settembre Rendese. Un riconoscimento al suo contributo artistico e al valore simbolico di un concerto che ha unito memoria, emozione e qualità musicale  per i suoi 30 anni dall’uscita della versione dei Gipsy King del celebre brano di Domenico Modugno “Volare” che ha fatto e fa ancora ballare e cantare tutti come ieri sera.

Un festival che non si ferma

Il Borgo Antico ha vissuto una notte indimenticabile, illuminata dalla cultura e dalla partecipazione popolare. Ma il Settembre Rendese non si ferma: questa sera spazio al teatro con lo spettacolo Canzoniere Minimo a cura di Teatro Rossosimona, mentre il 21 settembre il sipario si aprirà sulla voce di Bianca Atzei, accompagnata dall’Art Show Dance Academy a Villaggio Europa.

