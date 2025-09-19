Rende, i carabinieri ritrovano la 12enne scomparsa da casa da ieri pomeriggio

- Advertisement -

RENDE (CS) – È stata ritrovata la giovane di 12 anni scomparsa da ieri pomeriggio a Rende. Secondo quanto ricostruito, la 12enne si trovava nel giardino dell’abitazione paterna, situata in zona Santa Chiara, intorno alle 15:30. Quando il padre è uscito di casa poco dopo, non l’ha più trovata.

L’ultimo segnale utile, stando a quanto riferito, risaliva alla posizione del cellulare della ragazza, localizzata a Cosenza nei pressi del comando della Guardia di Finanza, ma da questa mattina non erano giunti ulteriori aggiornamenti. Preoccupato, il padre si era subito rivolto ai Carabinieri di Rende, denunciandone la scomparsa. Poco fa, i Carabinieri hanno allertato il padre per comunicargli il ritrovamento della ragazzina. Secondo quanto si apprende, pare che la ragazzina si trovasse a casa di una parente. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa.