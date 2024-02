Rende, guida una moto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: denunciato

I successivi accertamenti sullo stato di presunta alterazione psicofisica dei conducenti interessati, hanno fatto emergere la positività per il conducente del motoveicolo; lo stesso è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria; e dovrà ora rispondere dell’ipotesi di reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, sospensione che in alcuni casi può addirittura raddoppiare.